ترتيب الدوري السعودي بعد فوز النصر بخماسية علي الفتح .. النصر في الصدارة

استطاع نادي النصر السعودي استعادة صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي بالفوز بخماسية نظيفة علي حساب نادي الفتح وأصبح النصر يمتلك رصيد 64 نقطة متفوقا عن نادي الهلال السعودي بنقطة واحدة والذي يتبقى له مباراة مؤجلة في هذا الأسبوع للمشاركة في نهائي بطولة كأس زايد للأندية العربية الأبطال .

جدول ترتيب الدوري السعودي

تفوق واضح في المباراة ورغبة كبيرة من نادي النصر لتحقيق الانتصار من الدقائق الأولي من عمر المباراة ويستعيد الصدارة ليضغط علي نادي الهلال المجروح بخسارة لقب كأس زايد للأندية الأبطال بخسارة من النجم الساحلي التونسي 2/1 في اللقاء الذي أقيم في الامارات علي ملعب هزاع بن زايد .

احصائيات اللقاء

استحوذ نادي النصر وتحكم في الكرة بنسبة 68 % طوال احداث اللقاء واستطاع التسجيل والامتاع ليتصدر مؤقتا وينتظر الهدية من نادي الهلال في الجولة القادمة ويتبقى لنادي النصر لقاءين فقط وينتهي الدوري السعودي الذي لم يحسم الا في الجولة الأخيرة في النسخة الممتعة جدا هذا الموسم .

وهناك حرب أخري علي مراكز الهبوط حتي الجولة الأخيرة أيضا .

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