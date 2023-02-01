ترتيب الدوري الكويتي لكرة اليد 2023.. تعرف على الجدول ومراكز الفرق

نتابع من خلال هذا التقرير تطورات جدول ترتيب فرق الدوري الكويتي لكرة اليد 2023 ومراكز القادسية والكويت والسالمية والعربي وكل فرق المسابقة، هذا ويشارك في النسخة الحالية من المسابقة مشاركة 10 أندية، والتي تشهد هذا العام منافسة قوية، سواء على صدارة جدول الترتيب، أو في قاع الجدول حيث تتنافس عدة فرق للهروب من الهبوط.

ترتيب فرق الدوري الكويتي لكرة اليد 2023

قبل بداية الجولة العاشرة يتصدر نادي القادسية جدول ترتيب فرق الدوري الكويتي لكرة اليد 2023 برصيد 18 نقطة، يليه نادي الكويت برصيد 16 نقطة، نادي السالمية يأتي في المركز الثالث برصيد 14 نقطة، النادي العربي في المركز الرابع برصيد 9 نقاط.

تنطلق بعد قليل الجولة العاشرة من الدوري الكويتي لليد 2023، حيث تشهد تلك الجولة مقابلة قوية وهي مباراة القادسية والسالمية لكرة اليد، في حين يتقابل نادي الكويت مع اصليبخات، كما يتقابل افلحيحيل مع اليرموك.