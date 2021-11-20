ترتيب الدوري الكويتي 2022.. العربي يتوهج

بواسطة محمود عطا الله
ترتيب الدوري الكويتي 2022 ترتيب الدوري الكويتي 2022

يبدو أن الموسم الجديد من الدوري الكويتي سوف يكون في غاية القوة والندية بين الأندية المشاركة في البطولة، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير جدول ترتيب الدوري الكويتي 2022/2021 الآن، حيث بدأت المسابقة رسميًا يوم الجمعة 19 نوفمبر 2021 بمباراة كاظمة والفحيحيل، وبدأ حامل اللقب النادي العربي مشوار الدفاع عن لقبه يوم السبت 20 نوفمبر 2021 عندما استضاف نادي التضامن.

ترتيب الدوري الكويتي 2022/2021

حقق نادي كاظمة أول ثلاث نقاط في البطولة بعد الفوز على الفحيحيل بهدف دون رد، النادي العربي يتصدر جدول ترتيب فرق الدوري الكويتي 2022 مع ثاني أيام الجولة الأولى من المسابقة، بعد تحقيق فوز كبير على نادي التضامن بنتيجة 4-1، سجل أهداف النادي العربي السنوسي الهادي هدفين وهدف لكل من جوسيب وسلطان العنزي، تابعونا مع باقي نتائج الأسبوع الأول وترتيب فرق ومركز القادسية والكويت.

جدول ترتيب الدوري الكويتي 2022
المركز الفريق لعب فارق الأهداف النقاط
1 العربي 1 3 3
2 كاظمة 1 1 3
3 القادسية
4 الكويت
5 السالمية
6 اليرموك
7 الشباب
8 النصر
9 الفحيحيل 1 -1 0
10 التضامن 1 -3 0
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

قد يعجبك ايضا
أخبار الرياضة

مباراة اليمن والكويت للشباب.. تعرف على موعد اللعبة والقنوات الناقلة لبطولة غرب آسيا…

أخبار الرياضة

منتخب البحرين للشباب يفوز على فلسطين في افتتاح بطولة غرب آسيا 2021


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.