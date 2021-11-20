ترتيب الدوري الكويتي 2022.. العربي يتوهج

يبدو أن الموسم الجديد من الدوري الكويتي سوف يكون في غاية القوة والندية بين الأندية المشاركة في البطولة، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير جدول ترتيب الدوري الكويتي 2022/2021 الآن، حيث بدأت المسابقة رسميًا يوم الجمعة 19 نوفمبر 2021 بمباراة كاظمة والفحيحيل، وبدأ حامل اللقب النادي العربي مشوار الدفاع عن لقبه يوم السبت 20 نوفمبر 2021 عندما استضاف نادي التضامن.

ترتيب الدوري الكويتي 2022/2021

حقق نادي كاظمة أول ثلاث نقاط في البطولة بعد الفوز على الفحيحيل بهدف دون رد، النادي العربي يتصدر جدول ترتيب فرق الدوري الكويتي 2022 مع ثاني أيام الجولة الأولى من المسابقة، بعد تحقيق فوز كبير على نادي التضامن بنتيجة 4-1، سجل أهداف النادي العربي السنوسي الهادي هدفين وهدف لكل من جوسيب وسلطان العنزي، تابعونا مع باقي نتائج الأسبوع الأول وترتيب فرق ومركز القادسية والكويت.