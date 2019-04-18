ترتيب الدوري المصري بعد مباريات اليوم الخميس..هدف كينو وضع بيراميدز في المقدمة

اشتعل جدول ترتيب الدوري المصري بعد اللقاءات الهامة التي أُقيمت اليوم الخميس الموافق 18 أبريل 2019، وجاءت مبارايات اليوم الخميس بين كل من الزمالك والإسماعيلي، وبين الأهلي وبيراميدز، قبل بداية مباراة الأهلي وبيراميدز استطاع الزمالك أن يتصدر قائمة ترتيب الدوري المصري برصيد 60 نقطة بعد أن خاض 26 مباراة، وجاءت نتيجة مباراة الأهلي وبيراميدز اليوم بفوز بيراميدز بهدف دون مقابل، ليرفع رصيد نقاطه إلي 60 نقطة في المركز الأول بعد 28 مباراة متساوياً مع الزمالك صاحب ال 60 نقطة الذي خاض 26 لقاء حتي الآن.

ترتيب الدوري المصري

بعد مباريات اليوم الخميس، تصدر بيراميدز قائمة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 60 نقطة، وجاء الترتيب كالتالي:

بيراميدز في المركز الأول. الزمالك في المركز الثاني. الأهلي في المركز الثالث.

نتيجة مباراة الزمالك والإسماعيلي

انتهت نتيجة مباراة الزمالك والإسماعيلي اليوم الخميس بتقدم الزمالك بهدفين دون مقابل، جاء الهدف الأول عن طريق عمر السعيد في الدقيقة 36 من عمر الشوط الأول، بينما جاء الهدف الثاني للزمالك في الدقيقة الثانية من عمر الشوط الثاني عن طريق أوباما، لتنتهي نتيجة مباراة الزمالك اليوم 2-0 لصالح الزمالك، وحصد الزمالك ثلاث نقاط غالية وأشعل صدارة جدول ترتيب الدوري المصري.

نتيجة مباراة الأهلي وبيراميدز

انطلقت مباراة الأهلي وبيراميدز اليوم الخميس في تمام الساعة الثامنة مساءً طبقاً لتوقيت مصر ضمن الجولة 25 من الدوري المصري، انتهي الشوط الأول من مباراة الأهلي وبيراميدز بتقدم بيراميدز في الشوط الأول بهدف دون مقابل عن طريق كينو، على الجانب الآخر أهدر الأهلي فرص عديدة في الشوط الأول أبرزها تسديدة جيراليدو بعد عرضية أكثر من رائعة من جانب حسين الشحات، وانتهي اللقاء بفوز بيراميدز بهدف دون مقابل عن طريق كينو.

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