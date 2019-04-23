ترتيب الدوري المصري الآن بعد مباراة الزمالك وبيراميدز..الأهرام في الصدارة

ترتيب الدوري المصري الآن بعد أن حقق بيراميدز فوز غالي جعله في صدارة الدوري المصري برصيد 63 نقطة بعد أن خاض 29 مباراة، بينما يأتي الزمالك في المركز الثاني برصيد 60 نقطة بعد أن تلقي ثالث هزيمه له في هذا الموسم وخاض حتي الآن 27 مباراة، بينما يأتي الأهلي في المركز الثالث برصيد 58 نقطة بعد أن خاض 26 مباراة، ويُقابل الأهلي في مباراته القادمة نادي المصري والتي من المُقرر أن تُقام يوم الخميس القادم في تمام الثامنة مساءً بتوقيت مصر.

ترتيب الدوري المصري

مباراة واحدة هي التي أُقيمت مساء اليوم الثلاثاء بين الزمالك وبيراميدز، وانتهت نتيجة مباراة الزمالك وبيراميدز بتفوق بيراميدز بهدف دون رد جاء عن طريق على جبر في عمر الشوط الأول، وحصد الأهرام ثلاث نقاط غالية جعلته في صدارة ترتيب الدوري المصري، علماً بأن بيراميدز خاض 29 مباراة.

بيراميدز في المركز الأول برصيد 63 نقطة.

الزمالك في المركز الثاني برصيد 60 نقطة.

الأهلي في المركز الثالث برصيد 58 نقطة.

ويخوض الأهلي يوم الخميس القادم ضمن اللقاءات المؤجلة من الأسبوع التاسع عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز أمام نادي المصري، وفي حالة فوز الأهلي سوف يرتفع رصيد نقاطه إلي 61 نقطة ليكن في المركز الثاني بعد بيراميدز المُتصدر.

خاص بيراميدز حتي الآن 29 مباراة، بينما الزمالك خاض 27 مباراة، والأهلي 26 مباراة، وفوز بيراميدز اليوم أشعل التنافس على حصد لقب الدوري المصري الممتاز لهذا العام.

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