ترتيب الدوري المصري الآن بعد مباراة الزمالك ووادي دجلة

ترتيب الدوري المصري الآن بعد لقاء الزمالك ووادي دجلة بالدوري المصري، اللقاء الذي كان من المُقرر أن ينطلق اليوم الخميس في تمام العاشرة مساءً وفق توقيت القاهرة، ضمن اللقاءات المؤجلة للزمالك في الأسبوع 29 من مسابقة الدوري المصري، الجدير بالذكر أن الأهلي في صدارة الدوري الممتاز برصيد 67 نقطة بعد أن خاض 29 مباراة، ويأتي بيراميدز في المركز الثاني برصيد 65 نقطة بعد 31 مباراة.

ترتيب الدوري المصري بعد مباراة الزمالك

حصد نادي الزمالك اليوم ثلاث نقاط غالية من نظيره وادي دجلة، وانتهت نتيجة مباراة الزمالك ووادي دجلة بفوز الفارس الأبيض بهدفين مقابل هدف، افتتح عمر السعيد لاعب الزمالك أول أهداف اللقاء في الدقيقة 22 من الشوط الأول، وانتهي الشوط الأول بتقدم الزمالك بهدف دون مقابل، وبعد بداية الشوط الثاني من اللقاء أحرز الزمالك الهدف الثاني عن طريق مدافع الزمالك محمود علاء في الدقيقة 48 عن طريق ضربة جزاء.

بينما أحرز الهدف الوحيد لنادي وادي دجلة في الدقيقة 66 من عمر اللقاء عن طريق محمد هلال، لتنتهي نتيجة مباراة الزمالك ووادي دجلة 2-1 لصالح الزمالك، الجدير بالذكر أن الزمالك حتي الآن خاض 28 مباراة بينما الأهلي 29 مباراة، وبيراميدز 31 مباراة.

موعد مباراة الزمالك القادمة

يخوض الزمالك مباراته القادمة في الدوري المصري أمام الداخلية يوم الأحد القادم الموافق 12 مايو في تمام الساعة العاشرة مساءً طبقاً لتوقيت القاهرة، وسوف تُنقل مباراة الزمالك القادمة على قناة أون سبورت، والنيل الرياضية.