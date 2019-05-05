ترتيب الدوري المصري الآن بعد مباريات اليوم الأحد 5-5-2019..الأهلي في الصدارة

ترتيب الدوري المصري بعد مباريات اليوم نستعرضها معكم عبر موقع كلمة دوت أورج، خاض بيراميدز اليوم مباراته ضمن مباريات الأسبوع 30 أمام نظيره المصري، وانتهت نتيجة مباراة بيراميدز والمصري بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، أحرز الهدف الأول لبيراميدز عمر خربين في الدقيقة 4 من عمر اللقاء، واستطاع محمود وادي نجم المصري أن يدرك هدف التعادل في الشوط الثاني من عمر اللقاء، ليخرج بيراميدز بنقطة وحيدة من اللقاء.

ترتيب الدوري المصري

بعد تعادل بيراميدز أمام المصري بهدف لكل فريق، وفوز الأهلي أمام نظيره النجم، اقتنص الأهلي من بيراميدز صدارة الدوري المصري برصيد 67 نقطة بعد أن خاض الأهلي 29 مباراة، ويأتي بيراميدز في المركز الثاني برصيد 65 نقطة بعد أن خاض 31 مباراة، والزمالك في المركز الثالث برصيد 60 نقطة بعد 27 مباراة، ويخوض الزمالك مباراته اليوم أمام النجم الساحلي لقاء العودة في الكونفدرالية الأفريقية.

بينما النجوم احتل المركز الأخير في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 25 نقطة بعد أن خاض 31 مباراة منذ إنطلاق الموسم.

نتيجة مباراة بيراميدز والمصري

انتهت نتيجة لقاء بيراميدز ضد المصري بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، واستطاع المصري أن يتعادل أثناء الشوط الثاني بعد أن كان بيراميدز مُتقدم في الشوط الأول عن طريق عمر خربين في الدقيقة الرابعة من عمر اللقاء، ومن المُقرر أن يخوض بيراميدز مباراته القادمة أمام وادي دجلة يوم الثلاثاء الموافق 14 مايو 2019 في تمام العاشرة مساءً.

نتيجة مباراة الأهلي والنجوم

انتهت نتيجة مباراة الأهلي ضد النجوم بفوز غالي للأهلي بهدفين دون مقابل عن طريق وليد أزارو في الدقيقة السادسة من عمر اللقاء، وسجل الهدف الثاني للأهلي رمضان صبحي قبل انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بخمس دقائق، ليحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري المصري من جديد على حساب بيراميدز صاحب المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري المصري الآن.