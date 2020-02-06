ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي القاتل على بيراميدز

تمكن فريق الأهلي من فك عقدة بيراميدز التى استمرت لثلاث مواجهات لم يعرف خلالها أبناء القلعة الحمراء طعم الفو، واليوم وفى الدقيقة 92 من زمن المباراة تمكن الهلي من تحقيق الفوز القاتل على بيراميدز بهدفين مقابل هدف واحد ليعزز الأهلي صدارته للدوري المصري وبفارق شاسع عن أقرب المنافسين وبتحقيق العلامة الكاملة 39 نقطة من 13 مباراة.

بعد فوز الأهلي على بيراميدز فى مباراة اليوم يواصل قطار الأهلي دهس كل من يقابله، وتقدم بيراميدز بهدف أحرزه اللاعب على جبر فى الدقيقة 54من المباراة، ولكن السنغالي آليو بادجي تمكن من التعادل فى الدقيقة 77 من المباراة، واستطاع المالي آليو ديانج من تسجيل هدف الفوز فى الدقيقة 92 ليحقق الأهلي الريمونتادا والتغلب على بيراميدز 2-1 يواصل مسيرته الناجحة فى بطولة الدوري المصري.

كانت مباريات الأسبوع السادس عشر قد أسفرت عن فوز أسوان على الإسماعيلي 2-1، وتعادل الإنتاج الحربي مع الاتحاد السكندري صفر – صفر، وفوز إنبي على المقاولون العرب 2- 1، وتعادل سموحة مع مصر للمقاصة 1-1 ، وفوز الجونة على وادي دجلة 1-صفر، وفوز طلائع الجيش على نادي مصر 4-صفر، وفوز الزمالك على حرس الحدود 2-صفر، وتعادل المصري مع طنطا 2-2، وفوز الأهلي على بيراميدز 2-1.

ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على بيراميدز

واصل الأهلي تصدره لجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 39 نقطة من 13 مباراة، يليه المقاولون العرب الثاني برصيد 32 نقطة من 16 مباراة، ثم الزمالك الثالث برصيد 28 نقطة من 14 مباراة، يليه الاتحاد السكندري الرابع برصيد 27 نقطة من 16 مباراة، ثم بيراميدز الخامس برصيد 26 نقطة من 15 مباراة، يليه إنبي السادس برصيد 23 نقطة من 16 مباراة، ثم الإنتاج الحربي السابع برصيد 22 نقطة من 16 مباراة، يليه سموحة الثامن برصيد 21 نقطة من 16 مباراة، ثم الإسماعيلي التاسع برصيد 21 نقطة من 16 مباراة، يليه حرس الحدود العاشر برصيد 18 نقطة من 16 مباراة.

ونعرض جدول ترتيب الدوري المصري كاملاً بعد نهاية الأسبوع السادس عشر وفوز الأهلي على بيراميدز ..