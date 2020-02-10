ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على طلائع الجيش بثلاثية نظيفة

مازال الأهلي يغرد على قمة جدول ترتيب الدوري المصري وحيداً بتحقيق الفوز فى 14 مباراة متتالية، حيث فاز الأهلي على طلائع الجيش بثلاثية نظيفة فى المباراة التى أقيمت فى السابعة والنصف من مساء اليوم على استاد القاهرة ضمن مباريات الأسبوع السابع عشر فى الدوري المصري.

أحرز أهداف الأهلي جونيور أجايي، ثم احرز الهدف الثاني الاعب عمرو السولية من قذيفة رائعة، وفى ختام المباراة سجل محمد مجدي قفشة الهدف الثالث لتنتهى المباراة بفوز الهلي 3-صفر ويصل للنقطة 42 من 14 مباراة، بينما توقف رصيد طلائع الجش عند النقطة 15 واحتل بها المركز الرابع عشر.

وأقيمت اليوم مباراتين بخلاف مباراة الهلي وطلائع الجيش حيث تعادل طنطا مع إنبي بدون أهداف، وفاز المصري البورسعيدي على وادي دجلة بثلاثية نظيفة أحرز أهداف المصري كل من أحمد ياسر، ومفتاح طقطق، وشيخ موكورو.

وكانت باقي المباريات قد انتهت بفوز سموحة على نادي مصر بنتيجة 1-صفر أحرز الهدف صلاح محسن، وتعادل مصر المقاصة مع الإنتاج الحربي 1-1 أحرز هدف المقاصة عمرو مرعي، وأحرز هدف الإنتاج الحربي محمد بازوكا، كما فاز أسوان على الاتحاد السكندري 1-صفر فى الإسكندرية أحرز هدف المباراة فادي فريد، كما تعادل حرس الحدود مع الجونة على استاد الحرس وانتهت بالتعادل الإيجابي 2-2 سجل أهداف حرس الحدود مصطفى جمال، وعبدالرحمن خالد، وأحرز أهداف الجونة أحمد ياسر ريان هدفين.

وكان الزمالك قد فاز على الإسماعيلي 2-1، حيث تقدم الإسماعيلي من ضربة جزاء أحرزها باهر المحمدي، وأحرز يوسف أوباما هدف التعادل، وأحرز محمود علاء هدف التقدم للزمالك من ضربة جزاء ليفوز الزمالك بالمباراة 2-1، وتقام غداً الثلاثاء مباراة واحدة حيث يلتقى المقاولون العرب مع بيراميدز فى تمام الساعة 7:30 مساءً.

ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على طلائع الجيش

الأهلي يغرد على صدارة الدوري منفرداً برصيد 42 نقطة من 14 مباراة، يليه المقاولون العرب فى المركز الثاني برصيد 32 نقطة من 16 مباراة، ثم الزمالك فى المركز الثالث برصيد 31 نقطة من 15 مباراة، يليه الاتحاد السكندري فى المركز الرابع برصيد 27 نقطة من 17 مباراة، ثم بيراميدز فى المركز الخامس برصيد 26 نقطة من 16 مباراة، ونعرض جدول ترتيب الدوري المصري كاملاً بعد نتائج المباريات التى أقيمت حتى الآن فى الأسبوع السابع عشر .