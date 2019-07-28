ترتيب الدوري المصري بعد لقاء القمة 118

انتهي اليوم بطولة الدوري المصري الممتاز بختام أخر مباراة في بطولة الدوري وهي مباراة القمة 118 بين النادي الأهلي والزمالك في ختتام مباريات الدوري المصري،حيث فاز النادي الأهلي على الزمالك اليوم بنتيجة هدف مقابل لاشئ عن طريق على معلول ولكن كانت مباراة تحصيل حاصل لم يكن لها اي أهمية في بطولة الدوري المصري،حصل النادي الأهلي على بطولة الدوري رقم 41 في تاريخه بينما حصل الزمالك على 12 مرة على لقب الدوري في تاريخه وانتهت اليوم بطولة الدوري المصري.

ترتيب الدوري المصري بعد فوز النادي الاهلي على الزمالك في القمة رقم 118:

حصل النادي الأهلي على المركز الأول في الدوري المصري بعدد نقاط 80 نقطة وحصل عليهم بعد فوزه في 25 مباراة وتعادل في 5 مباريات وهزم في 4 مباريات.

حصل النادي الزمالك على المركز الثاني في الدوري المصري بعدد نقاط 72 نقطة وحصل عليهم بعد فوزه 21 مباراة وهزم في 4 مباريات وتعادل في 9 مباريات.

حصل نادي بيراميدز على المركز الثالث في الدوري المصري برصيد 70 نقطة في الدوري المصري بعد فوزه في 19 مباراة وتعادل في 13 مباراة وهزم في مباراتين.

حصل النادي المصري على المركز الرابع برصيد 52 نقطة في بطولة الدوري بعد فوزه في 12 مباراة وتعادل في 16 مباراة وخسر في 6 مباريات.

حصل المقاولون العرب على المركز الخامس برصيد 48 نقطة،وجاء مصر المقاصة في المركز السادس برصيد 46 نقطة،وحصل الاسماعيلي على المركز السابع برصيد 43 نقطة،وطلائع الجيش في المركز الثامن برصيد 41 نقطة،وانبي في المركز التاسع برصيد 40 نقطة،وادي دجلة في المركز العاشر برصيد 40 نقطة،والاتحاد السكندري في المركز الحادي عشر برصيد 39 نقطة،وجاءت سموحة في المركز الثاني عشر برصيد 38 نقطة،وحصل حرس الحدود على المركز الثالث عشر برصيد 38 نقطة،وحصل الانتاج الحربي على المركز الرابع عشر برصيد 38 نقطة،والجونة في المركز الخامس عشر برصيد 38 نقطة.

وجاءت بيتروجيت في المركز السادس عشر في بطولة الدوري برصيد 35 نقطة،وحصلت الداخلية على المركز السابع عشر في بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 27 نقطة من خلال فوزه 4 مباريات وتعادل في 15 لقاء وهزم في 15 مباراة،وجاء فريق النجوم في المركز الثامن عشر في بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 26 نقطة بعد فوزه في 5 مباريات وتعادل في 11 مباراة وخسر 18 مباراة في بطولة الدوري المصري.