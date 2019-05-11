ترتيب الدوري المصري بعد مباراة الأهلي وسموحة..ثلاث نقاط غالية للشياطين الحمر

يبحث الآن الكثير من عشاق الدوري المصري وخاصة جماهير الشياطين الحمر عن ترتيب الدوري المصري بعد مباراة الأهلي اليوم، قبل أن يدخل الأهلي اللقاء اليوم أمام نظيره سموحة ترتيبة في الدوري المصري الأول برصيد 67 نقطة بعد 29 مباراة، بينما يأتي نادي بيراميدز في المركز الثاني برصيد 65 نقطة بعد 31 مباراة، والزمالك في المركز الثالث برصيد 63 نقطة بعد أن خاض 28 مباراة.

ترتيب الدوري المصري بعد مباراة الأهلي

انتهت نتيجة مباراة الأهلي وسموحة بفوز غالي في الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء عن طريق جيراليدو، مازال الأهلي في المركز الأول برصيد 70 نقطة بعد أن خاض 30 مباراة منذ انطلاق الموسم، وفوز الأهلي اليوم أمام سموحة أشعل ترتيب الدوري المصري من جديد، وانتهي لقاء الأهلي وسموحة 1-0 لصالح الأهلي.

الفريق الترتيب عدد النقاط الأهلي الأول 70 بيراميدز الثاني 65 الزمالك الثالث 63 المصري الرابع 48 المقاولون الخامس 47 مصر المقاصة السادس 45 الإسماعيلي السابع 38 طلائع الجيش الثامن 37 الاتحاد السكندري التاسع 36

إنبي العاشر 36 سموحة 11 36 الإنتاج الحربي 12 36 الجونة 13 36 وادي دجلة 14 35 حرس الحدود 15 35 بتروجيت 16 34 الداخلية 17 27 النجوم-الأخير-25 نقطة

وانتهي لقاء طلائع الجيش ضد بتروجيت بفوز طلائع الجيش بهدف دون مقابل عن طريق مصطفي محمود لاعب الجيش في الدقيقة 17 من عمر اللقاء.

موعد مباراة الأهلي القادمة

يخوض الأهلي مباراته القادمة أمام نادي إنبي يوم الخميس القادم الموافق 16 مايو 2019 ضمن مباريات الأسبوع 33 من مسابقة الدوري المصري، وسوف تُنقل مباراة الأهلي وإنبي على قناة أون سبورت الرياضية، بالإضافة إلي قناة النيل للرياضة.

فوز الأهلي اليوم أمام سموحة

اشتعلت المنافسة على لقب تتويج الدوري المصري بعد فوز الأهلي في مباراة اليوم أمام سموحة بعد أن حقق ثلاث نقاط غالية، ورفع رصيد ترتيبه في الدوري إلي 70 نقطة، ويخوض الزمالك غداً مباراته أمام الداخلية في تمام العاشرة مساءً، وسوف نتابع معكم ترتيب الدوري المصري بعد لقاء الزمالك غداً.