ترتيب الدوري المصري بعد مباريات اليوم وتعادل بيراميدز مع سموحة

أقيمت اليوم الخميس 17 أكتوبر 4 مباريات ضمن الأسبوع الرابع فى بطولة الدوري العام المصري لكرة القدم وقد أسفرت نتائج المباريات عن تعادل نادى مصر مع الجونة بدون أهداف، وفوز الإنتاج الحربي على إنبي 1-صفر أحرز الهدف محمد رجب، وفوز مصر للمقاصة على المصري البورسعيدي 1- صفر أحرز هدف المباراة صلاح أمن من ضربة جزاء، وتعادل بيراميدز مع سموحة بدون أهداف.







جدول ترتيب الدورى المصري بعد نتائج مباريات اليوم 17 أكتوبر

بعد نتائج مباريات اليوم مازال الأهلى يتصدر قمة جدول ترتيب الدوري العام المصري برصيد 9 نقاط من 3 مباريات، يليه فى المركز الثاني بيراميدز برصيد 8 نقاط من 4 مباريات، ثم المقاولون العرب فى المركز الثالث برصيد 7 نقاط من 3 مباريات، ثم الزمالك فى المركز الرابع برصيد 7 نقاط من 3 مباريات.







يأتي بعد ذلك الاتحاد السكندري برصيد 6 نقاط، ثم مصر للمقاصة برصيد 6 نقاط، يليه الإسماعيلي برصيد 6 نقاط، ثم الإنتاج الحربي برصيد 6 نقاط، يليهم سموحة برصيد 5 نقاط، ثم المصري، وطنطا، والجونة برصيد 4 نقاط لكل منهم، يليهم حرس الحدود، ونادى مصر برصيد 3 نقاط لكل منهم، يليهم طلائع الجيش برصيد نقطتين، ثم كل من وادى دجلة، وأسوان، وإنبي برصيد نقطة واحدة لكل منهم.

جدول ترتيب الدوري المصري بعد مباريات اليوم