ترتيب الدوري المصري بعد مباريات اليوم والزمالك يتراجع للمركز الخامس

أقيمت اليوم الخميس 30 يناير مباراتين ضمن الأسبوع الخامس عشر فى بطولة الدوري العام المصري،فى المباراة الأولي فاز الإسماعيلي على الإنتاج الحربي 3-2 أحرز أهداف الإسماعيلي محمد هاشم، وباهر المحمدي، وفخر الدين بن يوسف، بينما احرز أهداف الإنتاج الحربي معاذ الحناوي، ومحمد رجب، وفى المباراة الثانية تعادل الاتحاد السكندري مع سموحة 1-1 أحرز هدف الاتحاد خالد عبد الفتاح لاعب سموحة فى مرماه، بينما أحرز هدف سموحة عماد السيد حارس مرمي الاتحاد فى مرماه أيضاً فى غريبة من غرائب كرة القدم.

وأقيمت أمس الأربعاء 29 يناير مباراتين، فى المباراة الأولي فاز فريق الجونة على المصري البورسعيدي 2-1 أحرز هدفي الجونة أحمد ياسر ريان، وأكرم توفيق، بينما احرز هدف المصري البورسعيدي سعيدو سيمبورى، وفى المباراة الثانية فاز بيراميدز على نادي مصر 2-1 حيث تقدم نادي مصر عن طريق اللاعب مصطفى سلطان، وتمكن نبيل عماد من تسجيل هدف التعادل، واستطاع إسلام عيسى من تسجيل هدف الفوز.

وكان الزمالك قد تعادل مع وادي دجلة بهدف لكل منهما أمس الثلاثاء حيث تقدم الزمالك بهدف مصطفى محمد فى الدقيقة 15، وتمكن أحمد سعيد من تحقيق هدف التعادل فى الدقيقة 42 من المباراة، ليفقد الزمالك نقطتين فى صراع الدوري المصري.

وكانت باقي مباريات الأسبوع الخامس عشر قد أسفرت عن فوز المقاولون العرب على طنطا 2-صفر أحرزهما محمد سمير ولويس هنستروزا، وفاز أسوان على حرس الحدود 2-1 أحرز أهداف أسوان كريم الطيب، ومصطفى جمال فى مرماه، وأحرز هدف الحدود مصطفى جمال، وتعادل مصر للمقاصة مع طلائع الجيش 1-1 أحرز هدف المقاصة محمد جابر ميدو، وأحرز هدف الطلائع عمرو جمال.

ترتيب الدوري المصري بعد مباريات اليوم

رغم تأجيل مباراة الأهلي وإنبي هذا الأسبوع بسبب المشاركات الأفريقية، فمازال الأهلي يتصدر ترتيب الدوري المصري منفرداً برصيد 36 نقطة من 12 مباراة، يليه المقاولون العرب برصيد 32 نقطة من 15 مباراة، ثم بيراميدز فى المركز الثالث برصيد 16 نقطة من 15 مباراة، ثم الاتحاد السكندري فى المركز الرابع برصيد 25 نقطة من 14 مباراة، يليه الزمالك فى المركز الخامس برصيد 25 نقطة من 13 مباراة،

ونعرض جدول ترتيب الدوري المصري كاملاً بعد مباريات اليوم الخميس 30 يناير 2020.