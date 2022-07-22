نستعرض من خلال هذا التقرير جدول ترتيب الدوري الوسيط 2022 بالسودان في مرحلته الأخيرة، حيث تشارك في المرحلة الأخيرة من دوري الوسيط السوداني سبعة أندية، تصعد منهم أربعة أندية فقط إلى الدوري السوداني الممتاز 2022-2023، لتحل في الدرجة الممتازة مكان الفرق الهابطة من الممتاز، ويشهد الدوري الوسيط منافسة قوية في تلك المرحلة الأخيرة.

ترتيب الدوري الوسيط 2022 السوداني

تُقام المرحلة الأخيرة من جدول ترتيب الدوري الوسيط بالسودان 2022 بنظام الدورة المجمعة، حيث تُقام مباريات تلك الجولة على ملعب شيكان بمدينة الأبيض، يشارك في المرحلة الأخيرة أندية: الرابطة كوستي، الزومة الخرطوم، الفاتح عطبرة، حيدوب النهود، الدفاع الدمازين، الإصلاح مدني، الأهلي مدني، وجميعها أندية عريقة ذو شعبية كبيرة.

بعد الجولة الثالثة، يتقاسم الرابطة كوستي والزومة الخرطوم صدارة جدول ترتيب دوري الوسيط السوداني 2022 حاليًا وكل فريق له 5 نقاط، فريق الفاتح عطبرة في المركز الثالث وله 4 نقاط، حيدوب النهود والدفاع الدمازين برصيد 3 نقاط لكل فريق، ونقطة واحدة لكل من الإصلاح مدني والأهلي مدني.