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ترتيب المجموعة الأولى التي تضم العراق وسوريا واليمن الان (بطولة غرب آسيا 2019)

كتب محمود عطا اللهفي آخر تحديث
ترتيب المجموعة الأولى التي تضم العراق وسوريا واليمن الان (بطولة غرب آسيا 2019)

ننشر جدول ترتيب المجموعة الأولى في بطولة غرب آسيا 2019 بالعراق المجموعة الأولى تلك هي مجموعة العراق وسوريا وفلسطين واليمن ولبنان، حيث نقدم لكم كل تطورات المجموعة في بطولة غرب آسيا بعد كل جولة من الجولات الأربع، والخمسة منتخبات تتنافس فيما بينها على المركز الأول المؤهل للمباراة النهائية والتي تقام يوم 14 أغسطس القادم، ضد أول المجموعة الثانية، يقام بين فرق مجموعة العراق دوري من دور واحد، لتحديد بطل تلك المجموعة.

جدول ترتيب المجموعة الأولى في بطولة غرب آسيا 2019 العراق وسوريا واليمن

يتنافس على قمة جدول ترتيب مجموعة العراق في بطولة غرب آسيا المنتخب العراقي مع المنتخب السوري، وربما يدخل المنتخب الفلسطيني معهم في المنافسة على المركز الأول، الواضح جدا، أن مباريات البطولة ستكون صعبة وقوية، بسبب تقارب المستوى، وربما تشهد تلك البطولة ظهور نجوم جدد في كل المنتخبات المشاركة، وذلك نظرا لغياب المحترفين ونجوم الصف الأول، هذا وتقام مباريات تلك المجموعة على ملعب مدينة كربلاء.

جدول ترتيب المجموعة الأولى
المركزالمنتخبلعبفازتعادلخسرفارق الأهدافالنقاط
1العراق
2سوريا
3اليمن
4لبنان
5فلسطين

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عن الكاتب

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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