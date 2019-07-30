ترتيب المجموعة الأولى التي تضم العراق وسوريا واليمن الان (بطولة غرب آسيا 2019)

ننشر جدول ترتيب المجموعة الأولى في بطولة غرب آسيا 2019 بالعراق المجموعة الأولى تلك هي مجموعة العراق وسوريا وفلسطين واليمن ولبنان، حيث نقدم لكم كل تطورات المجموعة في بطولة غرب آسيا بعد كل جولة من الجولات الأربع، والخمسة منتخبات تتنافس فيما بينها على المركز الأول المؤهل للمباراة النهائية والتي تقام يوم 14 أغسطس القادم، ضد أول المجموعة الثانية، يقام بين فرق مجموعة العراق دوري من دور واحد، لتحديد بطل تلك المجموعة.

جدول ترتيب المجموعة الأولى في بطولة غرب آسيا 2019 العراق وسوريا واليمن

يتنافس على قمة جدول ترتيب مجموعة العراق في بطولة غرب آسيا المنتخب العراقي مع المنتخب السوري، وربما يدخل المنتخب الفلسطيني معهم في المنافسة على المركز الأول، الواضح جدا، أن مباريات البطولة ستكون صعبة وقوية، بسبب تقارب المستوى، وربما تشهد تلك البطولة ظهور نجوم جدد في كل المنتخبات المشاركة، وذلك نظرا لغياب المحترفين ونجوم الصف الأول، هذا وتقام مباريات تلك المجموعة على ملعب مدينة كربلاء.