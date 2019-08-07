 التخطي إلى المحتوى

ترتيب المجموعة الثانية من بطولة غرب آسيا 2019 والتي تضم السعودية والكويت والبحرين والأردن

كتب محمود عطا اللهفي آخر تحديث

ننشر جدول ترتيب المجموعة الثانية من بطولة غرب آسيا 2019 وكل تطورات ترتيب مجموعة السعودية والكويت والبحرين والأردن بعد كل جولة من الجولات الثلاثة في تلك المجموعة القوية، تتنافس المنتخبات الأربعة على قمة جدول ترتيب تلك المجموعة والمركز الأول، هذا المركز المؤهل مباشرة إلى مباراة نهائي بطولة غرب آسيا 2019، والتي يواجه فيها بطل المجموعة الأولى، منتخب السعودية ومعه المنتخب الكويتي من أبرز المرشحين للتأهل للمباراة النهائية والفوز بالبطولة.

ترتيب المجموعة الثانية من بطولة غرب آسيا 2019 مجموعة السعودية

جولة المفاجآت، هو عنوان الجولة الأولى من جدول ترتيب المجموعة الأولى من بطولة غرب آسيا 2019، حيث خسر منتخب السعودية من شقيقه منتخب الكويت بنتيجة 1-2، حيث نجح الأزرق الكويتي من تحويل تأخره لفوز، وفي المباراة الثانية، فاز منتخب البحرين على منتخب الأردن بهدف دون رد، تقام مباريات تلك المجموعة على ملعب “فرانسوا حريري” في مدينة أربيل بشمال العراق، تنقل مباريات البطولة قنوات: العراق الرياضية، الكويت الرياضية، الأردن الرياضية، قناة فلسطين الرياضية.

جدول ترتيب المجموعة الثانية في بطولة غرب آسيا 2019
المركزالمنتخبلعبفازتعادلخسرفارق الأهداقالنقاط
1الكويت110013
2البحرين110013
3السعودية1001-10
4الأردن1001-10

سوف يهمك:

عن الكاتب

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.