ترتيب المجموعة (2) من دوري التحدي الآسيوي.. موعد مباراة السيب والأنصار – ولقاء الكويت وباشوندارا

تُقام اليوم الجمعة 31 أكتوبر 2025، الجولة الحاسمة من المجموعة الثانية لبطولة دوري التحدي الآسيوي 2025-2026، حيث يتحدد اليوم أسماء الفرق المتأهلة من دور المجموعات للدور ربع النهائي من دوري التحدي، المجموعة الثانية تضم السيب العماني والكويت الكويتي إلى جانب لأنصار اللبناني وباشوندارا البنغالي..

مواعيد مباريات دوري التحدي الآسيوي اليوم الجمعة

بدأت حاليًا المباراة الأولى، نتيجة مباراة السيب والأنصار اللبناني حاليًأ اليوم الجمعة هي تقدم نادي السيب بنتيجة 1-0، أحرز هدف السيب عبد العزيز المقبالي في الدقيقة 16.
موعد بداية مبباراة الكويت الكويتي وباشوندارا البنجلاديشي عند الساعة 7 مساء بتوقيت الكويت.

جدول ترتيب المجموعة الثانية قبل مباريات الجولة الأخيرة:
الأول – السيب له 4 نقاط من مباراتين.
الثاني الكويت له 4 نقاط من مبباراتين.
الثالث – الأنصار له 3 نقاط من مبارايتن.
الرابع – باشوندارا بلا رصيد.

