ترتيب الميداليات في دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط 2022 بوهران

بواسطة محمود عطا الله
ترتيب ميداليات ألعاب البحر الأبيض المتوسط 2022 بوهران ترتيب ميداليات ألعاب البحر الأبيض المتوسط 2022 بوهران

نُقدم لكم جدول ترتيب الميداليات في دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط 2022 بمدينة وهران الجزائرية والتي تنتهي بنهاية يوم السادس من يوليو 2022 الجاري، وقد حققت دورة الألعاب المتوسطية بوهران نجاحًا كبيرًا من حيث جودة التنظيم المبهرة من جانب دولة الجزائر، كما حققت البطولة نجاحًا هامًا من حيث قوة المنافسات في كافة اللعبات.

ترتيب ميداليات دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط 2022

خلال الأيام الأولى من تلك الدورة، تصدرت الجزائر جدول ترتيب الميداليات في دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط 2022 بوهران، لكن بعد ذلك تصدرت دولة تركيا ترتيب الميداليات ولفترة طويلة من أيام البطولة، وفي الأيام الأخيرة تصدرت إيطاليا والتي من المرتقب أن تحسم المركز الأول في الترتيب مع نهاية المنافسات.

ميداليات المغرب في دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط 2022 قبل يوم من نهاية البطولة بلغت 33 ميدالية متنوعة منها 3 ذهبيات، ميداليات الجزائر 52 ميدالية منها 20 ذهبية في الترتيب الرابع، ميداليات مصر في الألعاب المتوسطية 49 ميدالية متنوعة منها 13 ذهبية، ميداليات تونس 27 منها 6 ذهبيات في المركز العاشر، سوريا حققت حتى الآن 7 ميداليات منها 4 ذهبيات في المركز الرابع عشر.

جدول ترتيب ميداليات دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط 2022 وهران
الدولة ذهبية فضية برونزية المجموع
إيطاليا 44 47 56 147
تركيا 42 25 36 103
فرنسا 21 22 35 78
الجزائر 20 16 16 52
إسبانيا 14 22 22 58
مصر 13 14 22 49
صربيا 12 7 9 28
اليونان 10 10 10 30
البرتغال 6 10 7 23
تونس 6 8 13 27
سلوفينيا 5 7 9 21
كرواتيا 5 6 10 21
قبرص 5 2 7 14
سوريا 4 3 0 7
المغرب 3 13 16 32
كوسوفو 3 0 3 6
سان مارينو 2 1 3 6
ألبانيا 2 1 1 4
البوسنة 2 0 6 8
ليبيا 0 0 1 1
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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