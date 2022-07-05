نُقدم لكم جدول ترتيب الميداليات في دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط 2022 بمدينة وهران الجزائرية والتي تنتهي بنهاية يوم السادس من يوليو 2022 الجاري، وقد حققت دورة الألعاب المتوسطية بوهران نجاحًا كبيرًا من حيث جودة التنظيم المبهرة من جانب دولة الجزائر، كما حققت البطولة نجاحًا هامًا من حيث قوة المنافسات في كافة اللعبات.

ترتيب ميداليات دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط 2022

خلال الأيام الأولى من تلك الدورة، تصدرت الجزائر جدول ترتيب الميداليات في دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط 2022 بوهران، لكن بعد ذلك تصدرت دولة تركيا ترتيب الميداليات ولفترة طويلة من أيام البطولة، وفي الأيام الأخيرة تصدرت إيطاليا والتي من المرتقب أن تحسم المركز الأول في الترتيب مع نهاية المنافسات.

ميداليات المغرب في دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط 2022 قبل يوم من نهاية البطولة بلغت 33 ميدالية متنوعة منها 3 ذهبيات، ميداليات الجزائر 52 ميدالية منها 20 ذهبية في الترتيب الرابع، ميداليات مصر في الألعاب المتوسطية 49 ميدالية متنوعة منها 13 ذهبية، ميداليات تونس 27 منها 6 ذهبيات في المركز العاشر، سوريا حققت حتى الآن 7 ميداليات منها 4 ذهبيات في المركز الرابع عشر.