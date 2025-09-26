ترتيب النصر والاتحاد بعد فوز العالمي في القمة 2-0 ومن سجل الأهداف.. تحليل كامل

تألق النصر بشكل لافت في قمته أمام الاتحاد ضمن الجولة الرابعة من دوري روشن، حيث قدم الثلاثي جواو فيليكس وساديو ماني وكريستيانو رونالدو، أداءً استثنائياً أشعل المدرجات. النجم البرتغالي فيليكس لعب دور المايسترو في وسط الملعب بتمريراته الحاسمة، بينما ظهر ماني بسرعة وانطلاقاته القوية، في حين واصل رونالدو تألقه بهز الشباك بثقة كبيرة. على الجانب الآخر،

ظهر الاتحاد بصورة باهتة لم تُرض جماهيره، حيث عانى الفريق دفاعياً وفشل في مجاراة النسق العالي للعالمي، ما أثار حالة من القلق بين أنصار العميد حول جاهزية فريقهم للمنافسة على اللقب.

النصر افتتح التسجيل مبكراً عبر ساديو ماني في الدقيقة التاسعة بعد هجمة منظمة قادها فيليكس، قبل أن يضاعف كريستيانو رونالدو النتيجة بتسديدة رائعة في الدقيقة 35. هذا التقدم منح العالمي ثقة كبيرة وسيطرة شبه كاملة على مجريات اللقاء، فيما اكتفى الاتحاد بمحاولات محدودة لم تشكل خطراً حقيقياً.

ومع نهاية المباراة، خرج النصر فائزاً بثنائية نظيفة وضعته في صدارة الترتيب برصيد 12 نقطة

من أربع مباريات بالعلامة الكاملة، بينما تجمد رصيد الاتحاد عند 9 نقاط في المركز الثاني.

الفوز أكد جاهزية النصر للمنافسة بقوة هذا الموسم، وأرسل إنذاراً لبقية فرق الدوري بأن العالمي قادم بقوة.

بطاقة المباراة