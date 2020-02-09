ترتيب جدول الدورى الإيطالى بعد خسارة اليوفنتوس وفوز لاتسيو

يعود فريق لاتسيو إلى الانتصارات من جديد وذلك على حساب بارما فى المبارة التى جمعت الفريقين اليوم الاحد على ملعب لاتسيو وحقق فريق لاتسيو فوزا مهم بهدف نظيف عن طريق اللاعب فيليبى كايسيدو اللاعب الاكوادورى من تسديدة قوية من خارج منطقة ال18 ويحصد ثلاث نقاط مهمة فى ترتيب جدول الدورى الايطالى حيث ارتفع رصيدة إلى 53 نقطة ويصل إلى المركز الثانى فى ترتيب الدورى، وحقق فريق لاتسيو 16 فوز و5 تعادلات وخسارتين هذا الموسم، بينما تجمد رصيد فريق بارما عند النقطة 32 نقطة فى المركز التاسع، وقد حقق فريق بارما 9 انتصارات و10 خسائر و5 تعادلات.

مبارة يوفنتوس أمام هيلاس فيرونا

بينما خسر فريق يوفنتوس المبارة التى جمعته مساء اليوم أمام فريق هيلاس فيرونا بنتيجة هدفين لهدف ضمن مباريات الجولة ال23، بدأت المبارة قوية من جانب الفريق إستطاع النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو من إحراز هدف التقدم فى الدقيقة 65، قبل ان يعود اللاعب فابيو بورينى من إدراك هدف التعادل فى الدقيقة73، وقبل انتهاء اللقاء فى الدقيقة 84 يستطيع فريق هيلاس فيرونا من إحراز هدف التقدم عن طريق جيامباولو باتزينى، ويتجمد رصيد اليوفنتوس عند 54 نقطة ويرتفع رصيد هيلاس فيرونا عند 34 نقطة فى المركز السادس.

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