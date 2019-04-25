واجه النادي الأهلي القاهري النادي المصري البورسعيدي، ونُقلت المباراة في بث مباشر على قناتي النيل للرياضة وأون سبورت على تردد 11842 للقناة الأولى و 10853 للثانية بإستقطاب أفقي لكليهما، وفاز النادي الأهلي بهدفين أحرزهما صالح جمعة في الشوط الأول، وعلي معلول في الشوط الثاني من المباراة.

ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي

النادي لعب فاز هدف نقاط الأهرام 29 18 55 63 الأهلي 27 19 44 61 الزمالك 27 18 54 60 المصري 29 11 39 46 المقاولون 30 12 38 43

نتيجة مباراة الأهلي والمصري

يدخل نادي القرن الإفريقي المباراة برصيد 58 نقطة جمعهم بالفوز ب 18 مباراة وتعادل في 4 مباريات وهُزم في 4 فقط، ويحتل النادي الأهلي المركز الثالث بفارق نقطتين عن صاحب المركز الثاني نادي الزمالك.

النادي المصري في المركز الرابع خلف الأهلي مباشرة ب46 نقطة ويتساوى مع الأخير في عدد مباريات الخسارة، حيث كل منهما 4 مباريات.

يتفوق النادي الأهلي في عدد الأهداف المسجلة في مرمى الخصم والأهداف التى تلقاها، بالإضافة لفرق المباريات لصالح الأهلي، حيث لعب 26 مباراة فقط فيما لعب المصري 28 مباراة.

حكم المباراة

تقرر استقدام طاقم تحكيم أجنبي بعد رغبة فريق المصري، وسيحكم المباراة صاحب ال 44 عاما وهو حكم دولي مكسيكي منذ 2007.

الحكم مثير للإنتباه حيث استطاع إخراج 53 بطاقة صفراء في 12 مباراة فقط قام بإدارتها، وقام بطرد لاعبين خلالهما، واحتسب الحكم 11 ضربة جزاء.

تشكيل الأهلي أمام المصري

مفاجأة المباراة جاءت بعد غياب حارسي مرمى الأهلي،بعد إيقاف الشناوي وإصابة إكرامي، ليحل محلهما حارس المرمى الثالث علي لطفي، وقام مدرب حراس المرمي بتدريب ناصر ماهر صانع ألعاب الفريق على مهمة حراسة المرمي، تحسباً لأي ظرف عارض قد يحدث للحارس الأساسي في المباراة خصوصا بعد استنذاف التغييرات الثلاثة.

حراسة المرمى خط الدفاع أيمن أشرف، باسم علي، وعلي معلول وياسر إبراهيم خط الوسط حمدي فتحي، جونيور أجاي، أحمد فتحي ،جيرالدو وصالح جمعة الهجوم وليد أزارو

متابعة المباراة

الشوط الثاني:



تنتهي المباراة بفوز النادي الأهلي بهدفين مقابل هدف واحد وتحسم ترتيبه في الدوري العام المصري حتى الان ليرتفع رصيده ل61 نقطة في المركز الثاني خلفا الأهرام

دقيقة 2 و.ب.ض : يضيع رمضان صبحي هجمة خطيرة للأهلي وتستمر الخطورة الوحيدة للأهلي في هذه الدقائق من خلاله

يحتسب الحكم 4 دقائق وقت محتسب بدل ضائع

دقيقة 44: يضيع أجايا انفراد كامل بالمرمي ويسددها على يسار حارس المرمى

دقيقة 43: يدخل حسبن رجب لاعب المصري إلى أرض المباراة

دقيقة 42: يضع أجايا كرة خطيرة من أمام المرمى بإهدارها فوق المرمى بضربة رأسية

دقيقة 40: تستمر المحاولات لاختراق دفاعات المصري، لكن يفشل الأهلي في النهاية

دقيقة 37 : ارتدت الكرة من القائم بعدد كرة من الكعب من محمود والي لاعب المصري

دقيقة 35 : دخول صلاح محسن ويخرج أزارو الغير موفق في إحراز الأهداف ويتلقى تحية الجمهور

دقيقة 34: تألق علي لطفي وصد كرة رأسية خطيرة من عرضية لنادي المصري.

دقيقة 33: ضرية حرة مباشرة من على بعد 22 متر للنادي المصري، يضيعها سعيد لاعب المصري فوق المرمى ب 3 أمتار تقريبا.

دقيقة 32 يحرز على معلول الهدف الثاني للأهلي من ضربة جزاء تسبب بها وليد أزارو ويضعها على يمين حارس المرمى

دقيقة 31 : ضربة جزاء للأهلي بعد عرقلة أزارو داخل منطقة الجزاء من اللاعب حمد لاعب المصري

دقيقة 30 : تبديل لفريق المصري ويدخل المهاجم احمد ياسر المباراة

دقيقة 22 : تبديل لصالح النادي الأهلي حيث يدخل اللاعب رمضان صبحي ويخرج جيرالدو الذي تلقى تحية الجمهور

دقيقة 20: يتضح من خلال أول 20 دقيقة في الشوط الثاني تعليمات ايهاب جلال المدير الفني لنادي المصري بالتسديد على مرمى علي لطفي حارس مرمى الأهلي.

الدقيقة15: ينتقل وليد أزارو ناحية الأطراف ويترك الصندوق لأجايا في محاولات لإحراز الهدف الثاني، وحتى الأن لا يوجد أي اختبار حقيقي لحارسي المرمى في اللقاء.

دقيقة 10: محاولات غير مؤثرة على مرمى المصري من صالح جمعة وأجايا، ولاتغيير حتى الأن في تشكيل الأهلي واستراتيجية اللعب.

دقيقة 5: دخل اللاعبون المباراة بنفس معنويات الشوط الأول من المباراة، فيما ظهر حماس أجايا بعد الأداء المخيب للأمال الذي ظهر عليه منذ بداية الشوط الأول، وصالح جمعة بعد احرازه هدف التقدم والفوز حتى الأن للأهلي.

الشوط الأول:

إنتهاء الشوط الأول ولايسعنا أن نقول أن المباراة في شوطها الأول لاترقى لمستوى اللقاء بين فريقين جماهيرين، ولكن الأهلي حصل على مايريد من الشوط الأول وخرج منتصرا بهدف واحد أحرزه صالح جمعة

دقيقة 43 :يحصل صالح جمعة على ضربة حرة مباشرة من خارج المنطقة وعلى بعد 30 متر تقريبا، يرفعها معلول داخل منطقة الجزءا ليحصل على ضربة ركنية.

دقيقة 40: الأهلي يغير استرتيجته في الهجوم وينتقل للجانب الأيسر في محاولة لفك طلاسم دفاعات المصري بكرات عرضة من معلول.

دقيقة 37 : إنذار لأيمن أشرف وتسلسل على لاعبي المصري بعد تمرير الضربة الحرة المباشرة داخل منطقة الجزاء

دقيقة 35: يضيع أجايا فرصة هدف وبدلا من التصويب قام بتمرير الكرة إلى جيرالدو المتسلسل

دقيقة 35: المباراة متوسطة الأداء حتى الأن من اللاعبين ومن الواضح تحفظ كلا الفرقتين.

دقيقة 30: يضع صالح جمعة ثاني أهدافه هذا الموسم والهدف الأول للمباراة بقدمه اليسري بعد تمريرة رائعة من أزارو

دقيقة : 28 أجايا غير موفق تمام حتى الأن في المبارة ويفقد الكرة أكثر من مرة.

دقيقة 25: هجمة منظمة من النادي الأهلي بدأها معلول من نص الملعب إلى اجايا ثم انفراد لأزارو الذي يهدرها بتصويبها خارج المرمى بقليل.

دقيقة 23 : كرة رأسية من جونيو أجايا من الضربة الركنية خرجت خارج المرمى.

دقيقة 22: أخرج مسعود كرة خطيرة من خط المرمى إلى ضرية ركنية.

دقيقة 20: أغلب هجمات النادي الأهلي من المنتصف مباشرة، ويفشل الأهلي في اختراق دفاعات المصري، فشل جونيور أجايا في الإسنحواذ على الكرة أكثر من مرة.

دقيقة 15 : ارتباك واهتزاز في أداء كلا لاعبي الفريقين، وانحسار الكرة في نصف الملعب دون خطورة.

دقيقة 10: حتى الأن لاتوجد هجمات خطيرة على مرمى الفرقتين، رغم المحاولات للوصول للمرميين.

دقيقة 5 : بدأ الأهلي المباراة بروح عالية وبتركيز جيد من اللاعبين وظهر هذا خلال احتفاظهم وتمريرهم الكرة.

تحديث في جدول ترتيب الدوري المصري بعد المباراة، حيث تقدم الأهلي للمركز الثاني خلف بيراميدز الذي تصدر الجدول.

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