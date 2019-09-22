ترتيب جدول الدوري الإنجليزي الممتاز بعد نهاية الجولة السادسة شامل نتائج المباريات

انتهت اليوم الأحد 22 سبتمبر الجولة الساخنة بالدوري الانجليزي والتي كانت محفلاً للأهداف والإثارة والمتعة بعد أن اختتمت أخر مبارياتها اليوم بلقاء ضم كل من ليفربول ضد تشيلسي، وافتتحت مباريات الجولة السادسة بالدوري الانجليزي الممتاز بلقاء ضم ساوثهامبتون ضد فريق بورنموث وانتهي اللقاء باكتساح بورنموث لفريق ساوثهامبتون بنتيجة ثلاثة أهداف لهدف واحد، ثم التقى لستر سيتي ضد توتنهام ليتمكن سيتي من اجتيازه بنتيجة هدفين لهدف، ثم لقاء جمع بيرنلي ضد نورويتش لينجح بيرنلي بالفوز بهدفين بلا رد، ثم لقاء إيفرتون في مواجهة شيفيلد ليفوز الأخير بهدفين بلا رد، ونأتي للقاء الأهداف القياسية بين مان سيتي ضد واتفورد والذي نجح فيه السيتي من تحقيق نتيجة تاريخية بحق في الدوري الإنجليزي بفوزه بثمانية أهداف كاملة بلا مقابل أو رد من واتفورد، ولقاء التعادل بلا أهداف بين فريقي نيوكاسل وفريق برايتون وفوز مفاجىء لفريق وست هام ضد المان يونايتد بهدفين دون رد، ثم تعادل إيجابي بهدف لكل فريق في لقاء كريستال بالاس ضد وولفرهامبتون، وفوز الأرسنال بصعوبة بالغة وبنتيجة ثلاثة أهداف لهدفين ضد أستون فيلا.. والآن هيا نتعرف على نتيجة مباراة اليوم بين ليفربول وتشيلسي مع توضيح ترتيب الدوري الإنجليزي بعد اختتام مباريات الجولة السادسة.







نتيجة مباراة ليفربول ضد تشيلسي اليوم

فبعد لقاء قوي نجح فريق ليفربول أن يجتاز نظيره تشيلسي بنتيجة هدفين أحرزهما كل من ألكساندر أرنولد ومهاجم الفريق فيرمينو، مقابل هدف وحيد لفريق تشيلسي أحرزه نغولو كانتي، وبهذة النتيجة يكون ليفربول أتم مباراته السادسة دون أي خسائر متصدراً وبقوة جدول المسابقة في موسم بدأه الريدز بكل قوة واقتدار بينما قبع تشيلسي بالمركز الحادي عشر وسط خيبه كبيرة من عشاقه، وإليكم جدول مسابقة الدوري الانجليزي بالترتيب الأخير بعد ختام الجولة رقم 6.







وبهذا نكون وضحنا نتائج مباريات الجولة رقم 6 من مباريات الدوري الانجليزي بما فيها اللقاء الأخير ليفربول ضد تشيلسي مع توضح الترتيب النهائي لجدول المسابقة حسب تلك النتائج.