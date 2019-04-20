ترتيب جدول الدوري الإنجليزي/ مانشستر سيتي في الصدارة وليفربول يتراجع للمركز الثاني

الصراع يشتعل بين فريقي مانشستر سيتي وليفربول علي صدارة ترتيب جدول الدوري الإنجليزي ومن ثم الفوز ببطولة الدوري الإنجليزي، حيث لعبة الكراسي فتارة يحتل ليفربول المركز الأول وتارة أخري يأخده مانشستر سيتي، واليوم حصل علي المركز الأول في ترتيب جدول الدوري فريق مانشستر سيتي بعد تغلبه علي توتنهام هوتسبر بنتيجة 1-صفر، وأحرز الهدف “فودين”.

وبهذا الفوز الذي أحرزه مانشستر سيتي يرتفع رصيده إلي 86 نقطة من 34 لقاء، ويتراجع ليفربول للمركز الثاني في ترتيب جدول الدوري الإنجليزي برصيد 85 نقطة من 34 لقاء بفارق نقطة عن فريق مانشستر سيتي متصدر الترتيب،ثم حصل علي المركز الثالث توتنهام هوتسبر برصيد 67 نقطة، ويأتي أرسنال في المركز الرابع برصيد 66 نقطة،ويليه فريق تشيلسي في المركز الخامس متساوياً مع أرسنال في عدد النقاط ال66 مع الفارق في الأهداف، ويحصل علي المركز السادس فريق مانشستر يونايتد برصيد 64 نقطة، ويسعي ليفربول المنافس اللدوود لمانشستر سيتي تغيير الترتيب والحصول علي المركز الأول، فتابعونا لمعرفة الترتيب لحظة بلحظه.

ترتيب جدول الدوري الإنجليزي 2019

ويحاول كل فريق الفوز في اللقاءات القادمة ليضمن المشاركة في دوري أبطال أوروبا نسخة 2020.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2019

محمد صلاح لاعب ليفربول “19”هدف

سيرجيو أجويرو لاعب مانشستر سيتي “19”هدف

أوباميانج لاعب أرسنال “18”هدف

ساديوماني لاعب ليفربول”18″هدف

رحيم سترلنج لاعب مانشستر سيتي “17”هدف

هاري كين لاعب توتنهام “17” هدف

إدين هازارد لاعب تشيلسي “16”هدف

جيمي فاردي لاعب ليستر سيتي”15″هدف

بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد”13″هدف

لاكازيت لاعب أرسنال “13”هدف

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