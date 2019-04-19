ترتيب جدول الدوري المصري يشعل الصراع بعد فوز الزمالك وهزيمة الأهلي

نعرض عليكم متابعينا الكرام، ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز موسم 2018/2019، حيث أجريت أمس مباراة بين الزمالك والإسماعيلي، ومباراة بين الأهلي وبيراميدز، وكان اللقائين علي درجة من السخونة والضغط الكبير، وكانت نتائجهم لها الأثر الكبير في إشتعال الصراع علي قمة الترتيب، والقرب من الحصول علي لقب بطولة الدوري المصري لهذا العام.

حيث تصدر الزمالك ترتيب جدول الدوري الممتاز، بعد تغلبه علي الإسماعيلي بهدفين دون رد، وسجل الأهداف كلاً من “عمر السعيد- يوسف أوباما”، ليصبح رصيد الزمالك 60 نقطة، بفارق نقطتين عن الأهلي منافسه اللدوود، حيث ثبت رصيد الأهلي عند 58 نقطة، بعد هزيمته من بيراميدز بنتيجة 1- صفر، ليحصل علي المركز الثالث في ترتيب جدول الدوري، ويحتل بيرميدز المركز الثاني برصيد 60 نقطة.

ترتيب جدول الدوري المصري موسم 2018/2019

ويشتد الصراع بين الكبار وخاصاً قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، للحصول علي الصدارة وبطولة الدوري الممتاز لهذا الموسم، ويدخل الصراع نادي بيرميدز الحاصل علي المركز الثاني، بنفس رصيد الزمالك 60 نقطة، ولكن بفارق الأهداف من خلال 28 لقاء، في حين أن رصيد الزمالك من خلال 26 مباراة.

ترتيب باقي الفرق في جدول الدوري

حصل علي المركز الرابع نادي المصري برصيد 46 نقطة، ثم المقاولون العرب في المركز الخامس برصيد 40 نقطة، ويليه في المركز السادس مصر المقاصة برصيد 40 نقطة، ويحتل فريق الإسماعيلي المركز السابع برصيد 37 نقطة، ويأتي الإنتاج الحربي في المركز الثامن برصيد 35 نقطة، ثم طلائع الجيش في المركز التاسع برصيد 34 نقطة، والمركز العاشر فريق الإتحاد السكندري برصيد 32 نقطة.

ترتيب هدافي الدوري المصري

أحمد علي لاعب المقاولون العرب “15 هدف”

خالد قمر لاعب الإتحاد السكندري “13 هدف”

محمود علاء لاعب الزمالك “13 هدف”

حسام سلامة لاعب الداخلية “10 هدف”

محمود كهربا لاعب الزمالك “10 هدف”

ايريك تراورى لاعب بيراميدز “10 هدف”

صلاح أمين لاعب النجوم “10 هدف”

إبراهيما نداي لاعب وادي دجلة “9 هدف”

مصطفي محمد لاعب طلائع الجيش “9 هدف”

يوسف إبراهيم أوباما لاعب الزمالك “9 هدف”

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