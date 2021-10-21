ترتيب دوري أدنوك للمحترفين 2022/2021 الإماراتي

يعتبر دوري أدنوك للمحترفين 2022 واحد من أقوى الدوريات في منطقة الخليج وآسيا، وتتنافس أندية كثيرة على الفوز ببطولة مما يجعلها البطولة الأقوى في منطقتها، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير جدول ترتيب دوري أدنوك الإماراتي 2022/2021 والمنافسة القوية كل مرحلة في قمة الترتيب وفي القاع، حامل لقب دوري أدنوك الإماراتي هو نادي الجزيرة، نادي العين هو أكثر الأندية فوزًا بالدوري الإماراتي بعدد 13 لقبًا، يليه الوصل وشباب الأهلي وكل فريق فاز بالبطولة 7 مرات، ثم الشارقة الذي توج بلقب الدوري ست مرات.

جدول ترتيب دوري أدنوك 2022/2021 الإماراتي

يضم دوري أدنوك 14 ناديًا محترفًا، بعد مرور ست أسابيع، يتصدر نادي العين قمة جدول ترتيب دوري أدنوك للمحترفين 2022 برصيد 14 نقطة، جمعها من أربعة انتصارات وتعادلين ودون هزيمة، نادي الجزيرة حامل اللقب ثانيًا برصيد 13 نقطة، ثم الشارقة وله 12 نقطة، ثم عجمان وشباب الأهلي كل فريق له 11 نقطة، نجد في جدول ترتيب أدنوك تقارب كبير في النقاط هذا الموسم.

خلال المرحلة السابعة، عزز العين صدارته لجدول ترتيب فرق دوري أدنوك 2022، بعد الفوز على الوصل بثنائية، وشهدت تلك المرحلة فوز اتحاد كلباء على العروبة بنتيجة 2-1، وتعادل خورفكان مع بني ياس.