ترتيب دوري زين الكويتي 2023/2022.. منافسة قوية بين عدة فرق على قمة الجدول خلال الجولة 3

نُقدم من خلال هذا التقرير جدول ترتيب فرق دوري زين الكويتي 2023/2022 للمحترفين من خلال نتائج الجولة الثالثة الهامة والتي بدأت الخميس، تشهد مباريات الجولة الثالثة من الدوري الكويتي مباريات هامة وصعبة أبرزها القمة المرتقبة بين العربي والكويت والتي تُقام يوم السبت، بدأت مباريات الجولة الثالثة بمباراتين، في المباراة الأولى تغلب فيها السالمية على الساحل 2-1، وفي الثانية فاز الفحيحيل على النصر بنتيجة 3-1.

ترتيب دوري زين الكويتي 2023 الجولة الثالثة

مع بداية أول أيام الجولة الثالثة، تصدر نادي السالمية جدول ترتيب دوري زين الكويتي 2022-2023 برصيد سبع نقاط، تصدر السالمية بصورة مؤقتة لحين استكمال مباريات تلك الجولة القوية، نادي القادسية يبحث من خلال تلك الجولة عن تحقيق العلامة الكاملة عندما يلتقي كاظمة في مباراة صعبة على الفريقين، نادي الجهراء يبحث عن مواصلة مشوار تقديم النتائج الجيدة عندما يلتقي التضامن يوم الجمعة.