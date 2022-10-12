ترتيب دوري زين 2023/2022.. تعرف على مراكز الفرق قبل مباراة القادسية والكويت القادمة

بواسطة محمود عطا الله
ترتيب فرق الدوري الكويتي زين 2023 ترتيب فرق الدوري الكويتي زين 2023

نُقدم لكم من خلال هذا التقرير جدول ترتيب فرق الدوري الكويتي الممتاز 2023/2022 قبل مباريات الجولة السابعة وقبل مباراة القادسية والكويت القادمة، تلك المباراة المرتقبة التي تُلعب في ختام الجولة السابعة مساء يوم السبت القادم، تنطلق مباريات الجولة السابعة من دوري زين الكويتي يوم الخميس 13 أكتوبر مع لقاء العربي مع الفحيحيل.

ترتيب الدوري الكويتي زين 2023 حاليًا

يتصدر نادي الكويت، جدول ترتيب فرق الدوري الكويتي زين 2023/2022 بعد ستة أسابيع من بداية تلك المسابقة وهذا الموسم القوي، مباراة القادسية والكويت القادمة يوم السبت، سوف تشهد مقابلة المتصدر الكويت وله 13 نقطة، مع القادسية صاحب المركز السادس وله 8 نقاط، نادي كاظمة في المركز الثاني وله 12 نقطة.

جدول ترتيب الدوري الكويتي زين 2023
المركز الفريق لعب فارق الأهداف النقاط
1 الكويت 6 4 13
2 كاظمة 6 6 12
3 السالمية 6 1 9
4 الفحيحيل 6 0 9
5 النصر 6 0 8
6 القادسية 6 -2 8
7 العربي 6 1 7
8 الجهراء 6 -1 7
9 التضامن 6 -4 5
10 الساحل 6 -5 2
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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