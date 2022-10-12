ترتيب دوري زين 2023/2022.. تعرف على مراكز الفرق قبل مباراة القادسية والكويت القادمة

نُقدم لكم من خلال هذا التقرير جدول ترتيب فرق الدوري الكويتي الممتاز 2023/2022 قبل مباريات الجولة السابعة وقبل مباراة القادسية والكويت القادمة، تلك المباراة المرتقبة التي تُلعب في ختام الجولة السابعة مساء يوم السبت القادم، تنطلق مباريات الجولة السابعة من دوري زين الكويتي يوم الخميس 13 أكتوبر مع لقاء العربي مع الفحيحيل.

ترتيب الدوري الكويتي زين 2023 حاليًا

يتصدر نادي الكويت، جدول ترتيب فرق الدوري الكويتي زين 2023/2022 بعد ستة أسابيع من بداية تلك المسابقة وهذا الموسم القوي، مباراة القادسية والكويت القادمة يوم السبت، سوف تشهد مقابلة المتصدر الكويت وله 13 نقطة، مع القادسية صاحب المركز السادس وله 8 نقاط، نادي كاظمة في المركز الثاني وله 12 نقطة.