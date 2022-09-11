ترتيب دوري يلو السعودي 2023.. الأهلي يتعثر مجددًا مع بداية الجولة الرابعة

بواسطة محمود عطا الله
ترتيب فرق دوري يلو السعودي 2023 ترتيب فرق دوري يلو السعودي 2023

نُقدم من خلال هذا التقرير الرياضي جدول ترتيب فرق دوري يلو السعودي للموسم الكروي الحالي 2023/2022 من خلال نتائج الجولة الرابعة من تلك المسابقة، وتبدأ الجولة الرابعة من دوري الدرجة الأولى السعودي يوم الأحد 11 سبتمبر 2022 وتستمر حتى يوم الثلاثاء، ويشهد جدول الترتيب منافسة قوية بين فرق القمة ومنطقة الوسط وأيضًا في قاع الجدول، وتسعى أندية كثيرة وفي مقدمتها الأهلي إلى الصعود لدوري المحترفين.

ترتيب دوري يلو السعودي 2023

قبل نتائج الجولة الرابعة، تتصدر أندية الأخدود والحزم والفيصلي قمة جدول ترتيب فرق دوري يلو الدرجة الأولى السعودي 2023 وكل فرق لديه 9 نقاط، وتبحث تلك الأندية عن مواصلة تحقيق العلامة الكاملة من خلال الجولة الرابعة، النادي الأهلى عاد لفقدان النقاط مجددًا، حيث تعثر بتعادله أمام نادي العروبة بنتيجة 0-0، في حين تمكن أحد من حصد ثلاث نقاط بعد الفوز على العين بهدف دون رد.

جدول ترتيب فرق دورى يلو الدرجة الأول السعودى 2023-1444
المركز النادى لعب فارق الاهداف النقاط
1 الأخدود 3 7 9
2 الحزم 3 6 9
3 الفيصلي 3 4 9
4 الجبلين 4 1 7
5 الشعلة 3 3 6
6 الخلود 3 3 6
7 العربي 4 2 5
8 القيصومة 3 1 5
9 أحد 4 0 5
10 الأهلي 4 -1 5
11 جدة 3 0 4
12 الساحل 3 -1 4
13 العروبة 4 -4 4
14 نجران 4 -5 2
15 هجر 3 -2 1
16 القادسية 3 -3 1
17 الرياض 3 -5 0
18 العين 4 -6 0
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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