ترتيب فرق الدري الكويتي 2023.. منافسة قوية على صدارة “زين”

بواسطة محمود عطا الله
ترتيب فرق الدوري الكويتي 2023 ترتيب فرق الدوري الكويتي 2023

تتواصل جولات دوري زين للموسم الكروي 2022-2023 ومنافسات قوية بين الفرق المشاركة على صدارة جدول الترتيب، هذا ونُقدم لكم من خلال هذا التقرير جدول ترتيب فرق الدوري الكويتي 2023 ومراكز العربي والقادسية والكويت وكاظمة والجهراء والسالمية وباقي الفرق، يشارك في المسابقة هذا الموسم 10 أندية.

ترتيب فرق الدوري الكويتي 2023 زين

يتصدر نادي الكويت جدول ترتيب فرق الدوري الكويتي “زين” 2023 بعد مرور 11 جولة، حيث بلغ رصيد نادي الكويت 22 نقطة، يأتي العربي في المركز الثاني برصيد 18 نقطة، الجهراء وكاظمة في المركزين الثالث والرابع بنفس الرصيد 16 نقطة لكل فريق، ويأتي نادي القادسية في المركز الخامس برصيد 15 نقطة، بفارق نقطة عن السالمية صاحب المركز السادس.

جدول ترتيب الدوري الكويتي زين 2023
المركز الفريق لعب فارق الأهداف النقاط
1 الكويت 11 8 22
2 العربي 11 5 18
3 الجهراء 11 0 16
4 كاظمة 11 2 15
5 القادسية 11 -4 15
6 السالمية 11 1 14
7 النصر 11 -1 14
8 التضامن 11 0 13
9 الفحيحيل 11 -5 12
10 الساحل 11 -6 8
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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