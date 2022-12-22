ترتيب فرق الدري الكويتي 2023.. منافسة قوية على صدارة “زين”

تتواصل جولات دوري زين للموسم الكروي 2022-2023 ومنافسات قوية بين الفرق المشاركة على صدارة جدول الترتيب، هذا ونُقدم لكم من خلال هذا التقرير جدول ترتيب فرق الدوري الكويتي 2023 ومراكز العربي والقادسية والكويت وكاظمة والجهراء والسالمية وباقي الفرق، يشارك في المسابقة هذا الموسم 10 أندية.

ترتيب فرق الدوري الكويتي 2023 زين

يتصدر نادي الكويت جدول ترتيب فرق الدوري الكويتي “زين” 2023 بعد مرور 11 جولة، حيث بلغ رصيد نادي الكويت 22 نقطة، يأتي العربي في المركز الثاني برصيد 18 نقطة، الجهراء وكاظمة في المركزين الثالث والرابع بنفس الرصيد 16 نقطة لكل فريق، ويأتي نادي القادسية في المركز الخامس برصيد 15 نقطة، بفارق نقطة عن السالمية صاحب المركز السادس.