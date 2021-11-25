ترتيب فرق الدوري الكويتي 2022/2021 STC League

نستعرض من خلال هذا التقرير جدول ترتيب الدوري الكويتي 2022 دوري stc ومراكز فرق العربي والقادسية والكويت وباقي الأندية المشاركة في تلك البطولة الأقوى في لعبة كرة القدم على مستوى الدولة، حيث سنقدم ترتيب فرق دوري stc 2022 بعد كل جولة من جولات البطولة، وقد بدأ الدوري الكويتي في يوم 19 نوفمبر 2021 بمشاركة عشرة فرق، من الجدير بالذكر أن حامل لقب الدوري الكويتي هو النادي العربي، ينافسه على البطولة هذا العام القادسية والكويت.

ترتيب فرق الدوري الكويتي 2022 stc league

الجولة الأولى:

بعد الجولة الأولى حقق العربي حامل اللقب أكبر فوز بنتيجة 4-1 على التضامن، ليتصدر جدول ترتيب الدوري الكويتي 2022 بفارق الأهداف عن الكويت والقادسية والنصر وكاظمة، وجميع تلك الفرق حققت الفوز في الجولة الأولى، في حين لم تنتهي أي مباراة بالتعادل خلال تلك الجولة.

الجولة الثانية:

بدأت الجولة الثانية يوم الخميس 25 نوفمبر 2021، حيث تعادل في افتتاحية مباريات هذا الأسبوع نادي الفحيحيل مع النصر بدون أهداف، وتشهد تلك الجولة الديربي الكويتي بين القادسية والعربي.