ترتيب فرق الدوري المصري بعد انتهاء مباريات اليوم والأهلي يواصل صدارة الجدول

أقيمت اليوم في بطولة الدوري الممتاز المصري 4 مباريات، كان أهمها مباراة الزمالك ضد المصري البورسعيدى، حيث استطاع فريق المصري البورسعيدي الفوز على نادي الزمالك بنتيجة هدفين مقابل هدف، ليتوقف رصيد نادي الزمالك من النقاط عند 57 نقطة، ليظل النادي الأهلي محتلاً لبطولة الدوري الممتاز برصيد 58 نقطة.

ولقد جاء ترتيب فرق الدوري المصري بعد انتهاء مباريات اليوم الخميس 11 أبريل 2019:-

جاء فوز النادي المصري على نادي الزمالك بهدفين مقابل هدف بمثابة هدية من النادي المصري للنادي الأهلي حيث بفوزه على نادي الزمالك توقف رصيد نادي الزمالك عند 57 نقطة ويظل محتلاً للمركز الثاني في جدول ترتيب فرق الدوري المصري، بينما يحتل النادي الأهلي ولأول مرة خلال هذا الأسبوع قمة ترتيب جدول فرق الدوري المصري.

الطلائع يفوز على الداخلية بنتيجة 2/1:-

اما المباراة الثانية فقد كانت بين الطلائع والداخلية، حيث استطاع فريق الطلائع الفوز على فريق الداخلية ليصعد فريق الطلائع بهذا الفوز إلى المركز التاسع بالدوري الممتاز.

بيراميدز يفوز عل الاتحاد السكندري بنتيجة 3/2:-

استطاع فريق بيراميدز تحقيق فوز غالي على فريق الاتحاد السكندري وفى عقر داره بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز وبهذا الفوز يصعد فريق بيراميدز للمركز الثاني ويتساوى مع فريق الزمالك في عدد النقاط برصيد 57 نقطة.

المقاولون يفوز على حرس الحدود 1/0:-

بعد فوز المقاولون على حرس الحدود أرتفع رصيد المقاولون العرب للنقطة 40 ليحتل المركز الخامس في جدول الترتيب بينما يتوقف رصيد الحدود عند النقطة 29 ليظل محتلاً للمركز ال13.

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