ترتيب ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز 2019

يبحث الكثيرون عن ترتيب ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز، خاصة بعد فوز الريدز بثلاثية نظريفة في مباراته ضد نيوكاسل، والتي مكنت ليفربول من أن يحتل مركز الصدارة بفارق بلغ 5 نقاط عن المركز الثاني في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 2019، وربما تحمل الأيام القادمة بعض المستجدات، بعد انتهاء مباراة بورنموث مع إيفرتون وواتفود ضد أرسنال، ومباراة استون فيلا ضد وستهام التي تختتم الجولة الخامسة من الدوري الانجليزي الممتاز، والآن ندعوكم التفاصيل خلال السطور القادمة.







ترتيب لفربول في الدوري الإنجليزي







يحاول الريدز الحصول على المركز الأول، خاصة بعد أن حصلوا على المركز الثاني في الدوري الإنجليزي الممتاز العام الماضي 2018، لذا فهم هذا الموسم يسعون إلى تصدر جدول الدوري، ومحاولة تقديم أفضل ما لديهم في مواجهة صعبة مع نيو كاسل، تمكن فيها ماني من تسديد هدفين، وأصبح لدى ليفربول ثلاثة أهداف بهدف آخر تمكن اللاعب المصري محمد صلاح من تسديده.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 2019

الترتيب الفريق النقاط 1 ليفربول 15 2 مانشستر سيتي 10 3 توتنهام 8 4 مانشستر يونايتد 8 5 ليستر سيتي 8 6 تشيلسي 8 7 آرسنال 7 8 إيفرتون 7 9 وستهام 7

10 ساوثامتون 7 11 كريستال بالاس 7 12 نورويتش سيتي 6 13 بيرنلي 5 14 شيفيلد يونايتد 5 15 برايتون 5 16 بورنموث 4 17 نيوكاسل 4 18 آستون فيلا 3 19 وولفر هامبتون 3 20 واتفورد 1







وقد دخل صلاح وماني من دخول سباق الحذاء الذهبي مجددًا، وهي الجائزة التي يحصل عليها هداف الدوري الإنجليزي البريميرليج، وذلك بعد أن تكمنا من إحراز ثلاث أهداف في المباراة التي خاضوها ضد نيو كاسل في إطار الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز 2019.