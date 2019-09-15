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ترتيب ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز 2019

بواسطة شيماء إبراهيم 0
ترتيب ليفربول في الدوري الدوري الانجليزي

يبحث الكثيرون عن ترتيب ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز، خاصة بعد فوز الريدز بثلاثية نظريفة في مباراته ضد نيوكاسل، والتي مكنت ليفربول من أن يحتل مركز الصدارة بفارق بلغ 5 نقاط عن المركز الثاني في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 2019، وربما تحمل الأيام القادمة بعض المستجدات، بعد انتهاء مباراة بورنموث مع إيفرتون وواتفود ضد أرسنال، ومباراة استون فيلا ضد وستهام التي تختتم الجولة الخامسة من الدوري الانجليزي الممتاز، والآن ندعوكم التفاصيل خلال السطور القادمة.



ترتيب لفربول في الدوري الإنجليزي

ترتيب ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز
ترتيب الريدز في الدوري الإنجليزي


يحاول الريدز الحصول على المركز الأول، خاصة بعد أن حصلوا على المركز الثاني في الدوري الإنجليزي الممتاز العام الماضي 2018، لذا فهم هذا الموسم يسعون إلى تصدر جدول الدوري، ومحاولة تقديم أفضل ما لديهم في مواجهة صعبة مع نيو كاسل، تمكن فيها ماني من تسديد هدفين، وأصبح لدى ليفربول ثلاثة أهداف بهدف آخر تمكن اللاعب المصري محمد صلاح من تسديده.

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جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 2019

الترتيبالفريقالنقاط
1ليفربول15
2مانشستر سيتي10
3توتنهام8
4مانشستر يونايتد8
5ليستر سيتي8
6تشيلسي8
7آرسنال7
8إيفرتون7
9وستهام7
10ساوثامتون7
11كريستال بالاس7
12نورويتش سيتي6
13بيرنلي5
14شيفيلد يونايتد5
15برايتون5
16بورنموث4
17نيوكاسل4
18آستون فيلا3
19وولفر هامبتون3
20واتفورد1

 



وقد دخل صلاح وماني من دخول سباق الحذاء الذهبي مجددًا، وهي الجائزة التي يحصل عليها هداف الدوري الإنجليزي البريميرليج، وذلك بعد أن تكمنا من إحراز ثلاث أهداف في المباراة التي خاضوها ضد نيو كاسل في إطار الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز 2019.



شيماء إبراهيم

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