ترتيب مجموعات أمم أفريقيا 2019 اليوم وبيان نتيجة مباريات كأس الامم الافريقية 28 يونيو 2019

متابعة لحظية ومتواصلة من موقع كلمة دوت اورج لمعرفة ترتيب مجموعات أمم أفريقيا 2019 في البطولة بنسختها رقم 32 المقامة بجمهورية مصر العربية، حيث تضم 8 مجموعات تتكون من 24 منتخبا لأول مرة في تاريخ البطولة، ونقدم لكم جدول ترتيب مجموعات مباريات البطولة، وذلك لمجموعة مصر وتونس والمغرب وكافة المجموعات الثمانية حتى مباريات اليوم 28 يونيو 2019.

ترتيب مجموعات أمم أفريقيا 2019

انطلقت بطولة كأس الامم الافريقية منذ يوم الجمعة 21 يونيو 2019 والتي تستمر لمدة شهر باستضافة مصر للبطولة على أرضها، والتي تتكون البطولة من 8 مجموعات وفق قرعة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “الكاف” الذي سبق وتم تحديدها، وقد وضع موقع البحث الشهير جوجل بيان جدول ترتيب المجموعات الثمانية، وكذلك وفق جدول المباريات، التي اقترب انتهاء دور المجموعات بالدور 32 واقترب تحديد المشاركين للدور 16 في البطولة.

جدول ترتيب المجموعة الأولي (مجموعة مصر)

من الجدول السابق لموقع البحث الشهير google يتم معرفة جدول الترتيب للمجموعات الثمانية، واليكم جدول مجموعة مصر، حيث تتصدر مصر الجدول حتى الآن بفوزها في المباراتين السابقتين لها على منتخب زيمبابوي ومنتخب الكونغو الديمقراطية، وأمام منتخب الفراعنة مباراة أوغندا لتحديد الترتيب النهائي لمجموعة (أ).

جاء نتيجة مجموعة منتخب الفراعنة الأتي:

منتخب مصر بالمركز الأول برصيد (6) نقاط

أوغندا بالمركز الثاني برصيد (4) نقاط

منتخب زيمبابوي في المركز الثالث برصيد (1) نقطة

والمركز الرابع والأخير لمنتخب الكونغو الديمقراطية بدون رصيد

جدول ترتيب المجموعة ب

جدول ترتيب المجموعة ج

جدول ترتيب المجموعة د

جدول ترتيب المجموعة هـ

جدول ترتيب المجموعة و

بعد لعب المجموعة الثامنة لمبارياتها الأولى في البطولة جاء الترتيب:

المركز الأول : الكاميرون برصيد 3 نقاط

المركز الثاني: بنتين برصيد نقطة

المركز الثالث: منتخب غانا برصيد نقطة وحيدة

المركز الرابع: غينيا بيساو برصيد صفر نقاط

نتيجة مباريات اليوم الجمعة 28 يونيو 2019

المجموعة المنتخبين المشاركان النتيجة المجموعة هـ تونس× مالي (1-1) المجموعة د المغرب× ساحل العاج (1 -0) المغرب المجموعة د جنوب أفريقيا× غانا

هذا بيان نتيجة مباريات مجموعات أمم أفريفيا 2019 لليوم الجمعة بين المباريات المشاركة في البطولة الافريقية