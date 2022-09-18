ترتيب مجموعات البطولة العربية لكرة اليد 2022 للأندية الأبطال.. مراكز الكويت والسالمية والزمالك والترجي

نستعرض من خلال هذا التقرير جدول ترتيب مجموعات البطولة العربية لكرة اليد 2022 بتونس المؤهلة إلى كأس العالم للأندية “سوبر جلوب”، حيث نستعرض معكم ترتيب مجموعة السالمية والكويت والزمالك والترجي وباقي الأندية المشاركة في البطولة، يذكر أن البطولة العربية لكرة اليد بتونس يُشارك فيها ثمانية أندية، قسمتهم القرعة على مجموعتين، ولم يشارك نادي أمل سكيكدة الجزائري ولم يسافر إلى تونس، تُقام المباريات في الصالة المغطاة بمدينة الحمام التونسية.

ترتيب مجموعات البطولة العربية لكرة اليد 2022 بتونس

جدول ترتيب مجموعة الكويت الكويتي في البطولة العربية لكرة اليد 2022 هي المجموعة الثانية القوية والتي تضم أيضًا الزمالك المصري والترجي ومولودية الجزائر، بعد مرور جولتين، يتصدر الزمالك جدول ترتيب تلك المجموعة برصيد أربع نقاط، من فوزين على الترجي والكويت، الكويت لديه نقطتين، الترجي لديه نقطتين، ستكون مباراة الكويت والترجي لكرة اليد القادمة حاسمة على بطاقة التأهل الثانية عن تلك المجموعة.

مجموعة السالمية في البطولة العربية لكرة اليد 2022 بتونس هي المجموعة الأولى، تغلب السالمية في الجولة الأولى على الشارقة الإماراتي ويلعب حاليًا مع الإفريقي التونسي، أمل سكيكدة الجزائري لم يشارك، وكل مبارياته تُحسب فوزًأ للفريق المنافس.