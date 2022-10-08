ترتيب مجموعات البطولة العربية لكرة السلة 2022.. تعرف على مراكز الأهلي والاتحاد والكويت والرياضي

بواسطة محمود عطا الله
ترتيب مجموعات البطولة العربية لكرة السلة 2022 ترتيب مجموعات البطولة العربية لكرة السلة 2022

يُختتم اليوم السبت، دور المجموعات من البطولة العربية للأندية الأبطال لكرة السلة التي تُقام مبارياتها في دولة الكويت خلال أكتوبر الجاري، حيث نُقدم لكم جدول ترتيب مجموعات البطولة العربية لكرة السلة 2022، حيث تبدأ بعد نهاية هذا الدور، مرحلة خروج المغلوب بداية من دور الستة عشر، يذكر أن يشارك في البطولة 16 ناديًا عربيًا.

ترتيب مجموعات البطولة العربية لكرة السلة 2022

ترتيب مجموعة الأهلي المصري (المجموعة الثانية) في البطولة العربية لكرة السلة، يتصدرها النادي الأهلي قبل الجولة الثالثة، حيث تنتظر بطل مصر مواجهة قوية مع الرياضي بيروت،  ترتيب مجموعة الكويت والاتحاد السكندري الأولى يتصدرها الاتحاد قبل الجولة الأخيرة والتي تشهد مباراة الكويت والاتحاد السكندري لكرة السلة اليوم.

ترتيب مجموعات البطولة العربية لكرة السلة 2022
المجموعة الأولى
الاتحاد السكندري 105
الكويت 24
الأهلي بنغازي -66
أهلي حلب -63
االمجموعة الثانية
الأهلي المصري 126
الرياضي بيروت 67
الغرافة -67
الميناء اليمني -126
المجموعة الثالثة
كاظمة 13
السد 4
الأهلي البحريني -4
البشائر -13
المجموعة الرابعة
الجهراء 27
بيروت 18
دجلة الجامعة -19
وداد بوفاريك -26
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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