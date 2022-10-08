ترتيب مجموعات البطولة العربية لكرة السلة 2022.. تعرف على مراكز الأهلي والاتحاد والكويت والرياضي

يُختتم اليوم السبت، دور المجموعات من البطولة العربية للأندية الأبطال لكرة السلة التي تُقام مبارياتها في دولة الكويت خلال أكتوبر الجاري، حيث نُقدم لكم جدول ترتيب مجموعات البطولة العربية لكرة السلة 2022، حيث تبدأ بعد نهاية هذا الدور، مرحلة خروج المغلوب بداية من دور الستة عشر، يذكر أن يشارك في البطولة 16 ناديًا عربيًا.

ترتيب مجموعات البطولة العربية لكرة السلة 2022

ترتيب مجموعة الأهلي المصري (المجموعة الثانية) في البطولة العربية لكرة السلة، يتصدرها النادي الأهلي قبل الجولة الثالثة، حيث تنتظر بطل مصر مواجهة قوية مع الرياضي بيروت، ترتيب مجموعة الكويت والاتحاد السكندري الأولى يتصدرها الاتحاد قبل الجولة الأخيرة والتي تشهد مباراة الكويت والاتحاد السكندري لكرة السلة اليوم.