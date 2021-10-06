ترتيب مجموعات بطولة غرب آسيا تحت 23 سنة 2021 للمنتخبات الأولمبية

يقترب دور المجموعات من بطولة غرب آسيا للمنتخبات الأولمبية تحت 23 من نهايته والذي يتكون من ثلاث جولات حاسمة، يليه الدور قبل النهائي من البطولة المميزة، هذا ونستعرض من خلال هذا التقرير جدول ترتيب مجموعات بطولة غرب آسيا تحت 23 سنة 2021، كما سنتابع معكم المنتخبات المتأهلة إلى دور الأربعة، يذكر أن نظام البطولة يقضي بتأهل أبطال المجموعات الثلاثة وأفضل منتخب وصيف إلى الدور القادم، كأس غرب آسيا 2021 الحالية هي النسخة الثانية، وقد أقيمت النسخة الأولى بقطر عام 2015.

ترتيب مجموعات بطولة غرب آسيا تحت 23 سنة 2021

جدول ترتيب مجموعة عمان الأولمبي وهي مجموعة الكويت واليمن والأردن هي المجموعة الأولى في بطولة غرب آسيا تحت 23 سنة، تصدرها منتخب عمان منذ الجولة الأولى بعد الفوز على المنتخب الأردني بهدف دون رد، وتقاسم اليمن والكويت نقطتي اللقاء الأول، ترتيب مجموعة العراق الأولمبي في غرب آسيا 2021 المجموعة الثانية ومعه منتخب الإمارات تحت 23 وفلسطين ولبنان، تصدر منتخب الإمارات المجموعة بعد الجولة الأولى بفارق الأهداف عن العراق الأولمبي.

جدول ترتيب مجموعة سوريا والسعودية الأولمبي في بطولة غرب آسيا تحت 23 سنة 2021 تصدره منتخب سوريا بعد الجولة الأولى بثلاث نقاط، حققها بالفوز على منتخب البحرين بنتيجة 4-1، وتضم مجموعة السعودية تحت 23 سنة ثلاثة منتخبات فقط، حيث يبدأ المنتخب السعودي مشواره في الجولة الثانية بمواجهة سوريا.