ترتيب مجموعات بطولة غرب آسيا تحت 23 سنة 2022 للمنتخبات الأولمبية

دخل دور المجموعات من بطولة غرب آسيا للمنتخبات الأولمبية في مرحلته الحاسمة نحو تحديد المنتخبات المتأهلة للدور قبل النهائي، حيث نُقدم لكم من خلال هذا التقرير ترتيب مجموعات بطولة غرب آسيا تحت 23 سنة 2022 والمقامة حاليًا في المملكة العربية السعودية، تضم البطولة مجموعتين كل مجموعة بها ثلاثة منتخبات، يُقام بين فرق كل مجموعة دوري من دور واحد، يتأهل للدور قبل النهائي بطل ووصيف كل مجموعة.

ترتيب مجموعات بطولة غرب آسيا تحت 23 سنة 2022