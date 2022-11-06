ترتيب مجموعات بطولة غرب آسيا تحت 23 سنة 2022 للمنتخبات الأولمبية

بواسطة محمود عطا الله
ترتيب مجموعات بطولة غرب آسيا تحت 23 سنة 2022 ترتيب مجموعات بطولة غرب آسيا تحت 23 سنة 2022

دخل دور المجموعات من بطولة غرب آسيا للمنتخبات الأولمبية في مرحلته الحاسمة نحو تحديد المنتخبات المتأهلة للدور قبل النهائي، حيث نُقدم لكم من خلال هذا التقرير ترتيب مجموعات بطولة غرب آسيا تحت 23 سنة 2022 والمقامة حاليًا في المملكة العربية السعودية، تضم البطولة مجموعتين كل مجموعة بها ثلاثة منتخبات، يُقام بين فرق كل مجموعة دوري من دور واحد، يتأهل للدور قبل النهائي بطل ووصيف كل مجموعة.

ترتيب مجموعات بطولة غرب آسيا تحت 23 سنة 2022

  • منتخب السعودية مستضيف بطولة غرب آسيا تحت 23 سنة يلعب في المجموعة الثانية مع سوريا والبحرين، ويبدأ الأخضر السعودي تحت 23 سنة مشواره في البطولة من اليوم الثاني.
  • مجموعة البحرين وسوريا والسعودية الأولمبي في غرب آسيا، شهدت في اليوم الأول فوز البحرين على سوريا بنتيجة 2-1.
  • مجموعة عمان الأولمبي في غرب آسيا تحت 23 سنة 2022، تضم أيضًا قطر ولبنان، منتخب عمان فاز في اليوم الثاني على لبنان، في حين شهد اليوم الأول تعادل قطر ولبنان.

  • المنتخبات المتأهلة لقبل نهائي بطولة غرب آسيا تحت 23 سنة 2022
    المنتخبات المتأهلة لقبل نهائي بطولة غرب آسيا تحت 23 سنة 2022
  • ترتيب مجموعة الأولى:
    – الأول: عمان (تأهل) 3 نقاط.
    – الثاني: قطر 1 نقطة.
    – الثالث: لبنان 1 نقطة.
  • ترتيب المجموعة الثانية:
    – الأول: البحرين 3 نقاط.
    – الثاني: السعودية
    – الثالث: سوريا بلا رصيد.
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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