ترتيب مجموعات بطولة غرب آسيا للشباب 2021 بالعراق

دخلت بطولة غرب آسيا للشباب المقامة حاليًا في دولة العراق في مرحلتها الحاسمة والأخيرة لتحديد بطل كل مجموعة، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير جدول ترتيب مجموعات بطولة غرب آسيا للشباب 2021 ومركز العراق والكويت واليمن والإمارات وباقي منتخبات البطولة، تستضيف مباريات البطولة مدينتي البصرة وأربيل العراقيتين، تُقام مباريات المجموعة الأولى التي تضم العراق واليمن والكويت والبحرين وفلسطين على ملعب البصرة، ومباريات المجموعة الثانية التي تضم سوريا والأردن والأمارات ولبنان تقام على ملعب فرانسوا حريري.

ترتيب مجموعات بطولة غرب آسيا للشباب 2021

ترتيب المجموعة الأولى في بطولة غرب آسيا للشباب 2021 يشهد منافسة قوية بين العراق والكويت والبحرين لحجز المركز الأول، ويستطيع المنتخب العراقي حسم المركز الأول في حال التعادل أو الفوز مع منتخب فلسطين في الجولة الأخيرة، لكن في حال خسارة المباراة تذهب بطاقة التأهل لمنتخب الكويت، من الجدير بالذكر أن مباراة نهائي بطولة غرب آسيا للشباب 2021 تجمع بين بطل المجموعة الأولى مع بطل الثانية، هذا ويسير منتخب الأردن للشباب بخطى ثابتة نحو حسم صدارة المجموعة الثانية.