ترتيب مجموعات بطولة غرب آسيا 2023 تحت 23 سنة للمنتخبات الأولمبية بالعراق

نتابع من خلال هذا التقرير أسماء المنتخبات المتأهلة للدور قبل النهائي من بطولة غرب آسيا 2023 تحت 23 سنة للمنتخبات الأولمبية المقامة حاليًا بالعراق، حيث ينتهي دور المجموعات من تلك البطولة خلال ساعات، كما سنتابع نتائج الجولة الثالثة والأخيرة من هذا الدور، وموقف مجموعات اليمن الأولمبي وسوريا والعراق وفلسطين والإمارات وعمان.

ترتيب مجموعات بطولة غرب آسيا 2023 تحت 23 سنة

ترتيب مجموعة العراق الأولمبي في بطولة غرب آسيا 2023 تحت 23 سنة وهي المجموعة الأولى تشهد تصدر الأردن بعد جولتين، ومازلت فرص منتخبات العراق والإمارات والأردن قائمة للتأهل للدور قبل النهائي، مجموعة فلسطين الأولمبي وهي المجموعة الثانية فقد خرج منتخب سوريا من البطولة بعد خسارتين، في حين ستكون مباراة فلسطين وإيران على بطاقة التأهل كأول المجموعة أو الفوز ببطاقة أفضل مركز ثاني.

ترتيب مجموعة اليمن الأولمبي الثالثة في بطولة غرب آسيا 2023 قبل الجولة الأخيرة، تشهد تصدر منتخب عمان وتأهله رسميًا للدور القادم برصيد 6 نقاط، منتخب اليمن تتبقى له مباراة أمام لبنان، ويبحث عن التأهل كأفضل ثاني.