ترتيب مجموعات بطولة غرب آسيا 2023 تحت 23 سنة للمنتخبات الأولمبية بالعراق

بواسطة محمود عطا الله
ترتيب مجموعات بطولة غرب آسيا 2023 تحت 23 ترتيب مجموعات بطولة غرب آسيا 2023 تحت 23

نتابع من خلال هذا التقرير أسماء المنتخبات المتأهلة للدور قبل النهائي من بطولة غرب آسيا 2023 تحت 23 سنة للمنتخبات الأولمبية المقامة حاليًا بالعراق، حيث ينتهي دور المجموعات من تلك البطولة خلال ساعات، كما سنتابع نتائج الجولة الثالثة والأخيرة من هذا الدور، وموقف مجموعات اليمن الأولمبي وسوريا والعراق وفلسطين والإمارات وعمان.

ترتيب مجموعات بطولة غرب آسيا 2023 تحت 23 سنة

ترتيب مجموعة العراق الأولمبي في بطولة غرب آسيا 2023 تحت 23 سنة وهي المجموعة الأولى تشهد تصدر الأردن بعد جولتين، ومازلت فرص منتخبات العراق والإمارات والأردن قائمة للتأهل للدور قبل النهائي، مجموعة فلسطين الأولمبي وهي المجموعة الثانية فقد خرج منتخب سوريا من البطولة بعد خسارتين، في حين ستكون مباراة فلسطين وإيران على بطاقة التأهل كأول المجموعة أو الفوز ببطاقة أفضل مركز ثاني.

ترتيب مجموعة اليمن الأولمبي الثالثة في بطولة غرب آسيا 2023 قبل الجولة الأخيرة، تشهد تصدر منتخب عمان وتأهله رسميًا للدور القادم برصيد 6 نقاط، منتخب اليمن تتبقى له مباراة أمام لبنان، ويبحث عن التأهل كأفضل ثاني.

ترتيب مجموعات بطولة غرب آسيا تحت 23 سنة 2023
المجموعة الأولى
المنتخب فارق الأهداف النقاط
الأردن 1 4
العراق 0 1
الإمارات -1 0
المجموعة الثانية
المنتخب فارق الأهداف النقاط
إيران 3 3
فلسطين 1 3
سوريا -3 0
المجموعة الثالثة
المنتخب فارق الأهداف النقاط
عمان تـأهل 4 6
لبنان -1 0
اليمن -3 0
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

قد يعجبك ايضا
أخبار الرياضة

موعد مباراة الكويت والمغرب في نهائي كأس العرب لكرة الصالات 2023 والقنوات الناقلة

أخبار الرياضة

ما هي القنوات الناقلة لبطولة غرب آسيا 2023 تحت 23 سنة للمنتخبات الأولمبية؟