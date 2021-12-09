ترتيب مجموعات بطولة غرب أسيا للناشئين 2021 والمنتخبات المتأهلة إلى الدور قبل النهائي

تُقام بعد قليل، اليوم الخميس، المرحلة الأخيرة من دور المجموعات من كأس غرب آسيا للمنتخبات تحت 17 سنة والمقامة في مدينة الدمام السعودية، حيث نُقدم من خلال هذا التقرير ترتيب مجموعات بطولة غرب آسيا للناشئين 2021 قبل وبعد المرحلة الثالثة، كما سوف نستعرض معكم أسماء المنتخبات الأربعة المتأهلة إلى الدور قبل النهائي من تلك البطولة.

ترتيب مجموعات بطولة غرب آسيا للناشئين 2021

تضم البطولة 9 منتخبات، المنتخبات المتأهلة إلى قبل نهائي بطولة غرب آسيا للناشئين 2021 هم أبطال المجموعات الثلاثة، مع أفضل منتخب من أصحاب المركز الثانية، منتخب الإمارات كان أول المنتخبات الصاعدة إلى نصف النهائي، بعد تصدر جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد ست نقاط من فوزين على سوريا وفلسطين، في المجموعة الأولى تقام اليوم مباراة السعودية والعراق للناشئين على صدارة تلك المجموعة.