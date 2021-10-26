بدأت رسميًا مباريات تصفيات آسيا تحت 23 سنة المؤهلة إلى نهائيات آسيا والتي ستقام في أوزبكستان مارس 2022 القادم، حيث نُقدم لكم من خلال هذا التقرير ترتيب مجموعات تصفيات كأس آسيا تحت 23 سنة 2022/2021 والتي بدأت يوم 24 أكتوبر 2021، بمشاركة ما يزيد عن أربعين منتخبًا آسيويًا تحت 23 سنة، وتُقام البطولة بنظام الدورات المجمعة، حيث تُقام مباريات كل مجموعة في دولة واحدة.

ترتيب مجموعات تصفيات آسيا تحت 23 سنة 2022/2021

تضم التصفيات 11 مجموعة، يشارك في كأس آسيا لتلك الفئة 16 منتخبًا، حيث يتأهل للنهائيات أبطال المجموعات، وأفضل أربعة منتخبات من أصحاب المركز الثاني، إلى جانب آوزبكستان مستضيفة البطولة، ترتيب مجموعة سوريا واليمن وقطر تحت 23 في تصفيات كأس آسيا الأولى شهدت تصدر قطر وسوريا للمجموعة بعد الجولة الأولى.

ترتيب مجموعة العراق الأولمبي الثالثة، يتصدرها المنتخب العراقي بعد فوزه على المالديف، وقد انسحبت أفغانستان إحدى فرق تلك المجموعة التي تُقام في البحرين، مجموعة عمان والإمارات الأولمبي شهدت خسارة كلا المنتخبين في الجولة الأولى، هذا وسوف نتابع تطورات ترتيب مجموعة السعودية والكويت تحت 23 والتي تبدأ مبارياتها يوم 27 أكتوبر.