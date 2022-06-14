ترتيب مجموعات تصفيات كأس آسيا 2023.. تعرف على المنتخبات المتأهلة
تُختتم اليوم، مباريات تصفيات كأس آسيا 2023 المرحلة الأخيرة، ويتأهل اليوم رسميًأ 11 منتخبًا لينضموا إلى 13 منتخبًا تأهلوا من قبل للنهائيات، يشارك في مجموعات تصفيات كأس آسيا 2023 الحالية 24 منتخبًا، قسمت القرعة تلك المنتخبات على ست مجموعات، المنتخبات المتأهلة للنهائيات، هم أبطال المجموعات مع أفضل خمسة منتخبات من أصحاب المركز الثاني، أقيمت التصفيات بنظام الدورات المجمعة، مباريات كل مجموعة تستضيفها دولة واحدة.
ترتيب مجموعات تصفيات كأس آسيا 2023
منتخبات عربية تصدرت جدول ترتيب مجموعات تصفيات كأس آسيا 2023 كان منها المنتخب فلسطين ومنتخب البحرين، منتخب فلسطين دخل ضمن المنتخبات المتأهلة إلى كأس آسيا 2023 بطلا للمجموعة الثانية بعد الفوز بكل مبارياته وتحقيق العلامة الكاملة، منتخب اليمن الذي لعب في تلك المجموعة لم يتأهل للنهائيات.
منتخب البحرين في طريقه للدخول ضمن المنتخبات المتأهلة إلى كأس آسيا 2022، حيث فاز في مباراتين، وفي مباراة الجولة الثالثة متفوق حاليًا على تركمانستان، كما صعد للنهائيات منتخبات أوزبكستان وطاجيكستان وهونج كونج وقيرغستان، مجموعة الكويت والأردن تُحسم مساء اليوم.
|ترتيب مجموعات تصفيات كأس آسيا 2023
|الفريق
|النقاط
|المجموعة الأولى
|الأردن
|6
|الكويت
|3
|إندونيسيا
|3
|نيبال
|0
|المجموعة الثانية
|فلسطين تأهل
|9
|الفلبين
|4
|منغوليا
|3
|اليمن
|1
|المجموعة الثالثة
|أوزبكستان تأهل
|6
|تايلاند تأهل
|6
|سريلانكا
|0
|المالديف
|0
|المجموعة الرابعة
|هونج كونج تأهل
|6
|الهند تأهل
|6
|أفغانستان
|0
|كمبوديا
|0
|المجموعة الخامسة
|البحرين
|6
|ماليزيا
|3
|تركمانستان
|3
|بنجلاديش
|0
|المجموعة السادسة
|طاجيكستان تأهل
|6
|قيرغيزستان تأهل
|6
|سنغافورة
|0
|ميانمار
|0