ترتيب مجموعات تصفيات كأس آسيا 2023.. تعرف على المنتخبات المتأهلة

تُختتم اليوم، مباريات تصفيات كأس آسيا 2023 المرحلة الأخيرة، ويتأهل اليوم رسميًأ 11 منتخبًا لينضموا إلى 13 منتخبًا تأهلوا من قبل للنهائيات، يشارك في مجموعات تصفيات كأس آسيا 2023 الحالية 24 منتخبًا، قسمت القرعة تلك المنتخبات على ست مجموعات، المنتخبات المتأهلة للنهائيات، هم أبطال المجموعات مع أفضل خمسة منتخبات من أصحاب المركز الثاني، أقيمت التصفيات بنظام الدورات المجمعة، مباريات كل مجموعة تستضيفها دولة واحدة.

ترتيب مجموعات تصفيات كأس آسيا 2023

منتخبات عربية تصدرت جدول ترتيب مجموعات تصفيات كأس آسيا 2023 كان منها المنتخب فلسطين ومنتخب البحرين، منتخب فلسطين دخل ضمن المنتخبات المتأهلة إلى كأس آسيا 2023 بطلا للمجموعة الثانية بعد الفوز بكل مبارياته وتحقيق العلامة الكاملة، منتخب اليمن الذي لعب في تلك المجموعة لم يتأهل للنهائيات.

منتخب البحرين في طريقه للدخول ضمن المنتخبات المتأهلة إلى كأس آسيا 2022، حيث فاز في مباراتين، وفي مباراة الجولة الثالثة متفوق حاليًا على تركمانستان، كما صعد للنهائيات منتخبات أوزبكستان وطاجيكستان وهونج كونج وقيرغستان، مجموعة الكويت والأردن تُحسم مساء اليوم.