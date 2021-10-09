تتواصل جولات المرحلة الحاسمة من تصفيات آسيا المؤهلة إلى مونديال قطر ومنافسة قوية بين المنتخبات الآسيوية والعربية المشاركة في تلك المرحلة، ونُقدم من خلال هذا التقرير جدول ترتيب مجموعات تصفيات كأس العالم آسيا 2022، حيث يشارك في تلك المرحلة 12 منتخبًا قسمتهم القرعة على مجموعتين، تضم كل مجموعة ستة منتخبات، يقام بين فرق كل مجموعة دوري من دورين، يصعد بنهاية هذا الدور بطل ووصيف كل مجموعة إلى كأس العالم بقطر، على أن يتأهل أفضل ثالث للملحق العالمي.

ترتيب مجموعات تصفيات كأس العالم آسيا 2022

نستعرض معكم ترتيب تصفيات آسيا المؤهلة للمونديال بعد الجولة الثالثة وقبل الجولة الرابعة، ترتيب مجموعة العراق في تصفيات كأس العالم 2022 وهي مجموعة سوريا والإمارات، يتصدرها المنتخب الإيراني برصيد تسع نقاط من الفوز في كل الجولات الماضية، يليه منتخب كوريا الجنوبية وله سبع نقاط، منتخبات الإمارات والعراق ولبنان كل منهم لديه نقطتين، بينما يأتي منتخب سوريا في المركز السادس بنقطة واحدة.

ترتيب مجموعة السعودية في تصفيات كأس العالم 2022 آسيا وهي المجموعة الثانية وهي مجموعة عمان أيضًا، يتقاسم صدارة فرق تلك المجموعة السعودية وأستراليا بنفس الرصيد تسع نقاط، اليابان وعمان والصين كل منتخب لديه ثلاث نقاط، منتخب فيتنام يأتي في المركز الأخير بلا رصيد.

جدول ترتيب المجموعة الأولى في تصفيات كأس العالم آسيا 2022 الترتيب المنتخب فارق الأهداف النقاط 1 إيران 5 9 2 كوريا 2 7 3 الإمارات -1 2 4 لبنان -1 2 5 العراق -3 2 6 سوريا -2 1