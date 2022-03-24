ترتيب مجموعات تصفيات كأس العالم آسيا 2022.. فوز اليابان على أستراليا

دخلت تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022 مرحلتها الحاسمة، لتحديد المنتخبات المتأهلة إلى مونديال قطر المرتقب في صيف هذا العام، تُقام اليوم الخميس 24 مارس 2022 مباريات المرحلة قبل الأخيرة من تلك التصفيات، يذكر أنه يتأهل من آسيا إلى كأس العالم 4.5 منتخبًا، أربعة تتاهل مباشرة إلى قطر، ومنتخب يدخل الملحق العالمي.

ترتيب مجموعات تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022

يتصدر المنتخب السعودي جدول ترتيب المجموعة الثانية من تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة آسيا قبل المرحلة التاسعة برصيد 19 نقطة، لكنه لم يحسم بطاقة التأهل، ومن المرتقب أن يحسمها اليوم أمام الصين في حال تحقيقه نتيجة إيجابية، منتخب اليابان في المركز الثاني برصيد 18 نقطة، منتخب أستراليا في المركز الثالث برصيد 15 نقطة.

جدول ترتيب المجموعة الأولى الآسيوية في تصفيات كأس العالم يتصدره منتخب إيران وله 22 نقطة، منتخب كوريا الجنوبية الثاني وله 20 نقطة، وقد حسم المنتخبات مسألة التأهل رسميا للنهائيات، ومازالت منتخبات الإمارات ولبنان والعراق تتنافس على المركز الثالث المؤهل للملحق.

ترتيب مجموعات تصفيات كأس العالم آسيا 2022 المنتخب النقاط إيران تأهلت 22 كوريا تأهلت 17 الإمارات 9 لبنان 6 العراق 5 سوريا 2