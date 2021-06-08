ترتيب مجموعات تصفيات كأس العالم 2022 آسيا

يود الجميع التعرف على التصفيات الخاصة بكأس العالم عن قارة أسيا 2022 والمحدد لها أن تقام في قطر، كما تشمل تلك التصفيات أيضًا الصعود لكأس الأمم الأسيوية 2023، هذا ومن المقرر أن تتم من 4 أدوار، ومن هنا فقد تم اعتبارها الأكبر والأطول في تاريخ كأس العالم، وذلك على مستوي العالم، حيث من المقرر أن يشارك في الدور الأول 12 منتخب، وتلك المنتخبات هي المنتخبات الأقل تصنيفًا على مستوي القارة الأسيوية، ثم أن مباريات هذا الدور سوف تكون بنظام المغلوب في نتيجتي المباراة ذهابًا وإيابًا، كما يتأهل بعد ذلك الدور 6 منتخبات، للدور الثاني، على أن تنضم إليها بعد تلك بقية منتخبات القارة.

كأس العالم آسيا

تتواصل المباريات الخاصة بالمرحلة قبل الأخيرة، من التصفيات الخاصة بالصعود لنهائيات كأس العالم، حيث تم في هذه المرحلة تقسيم عدد المنتخبات 40 منتخب على 8 مجموعات، كذلك إذا ما تم حصول منتخب قطر البلد المضيف للبطولة على المركز الأول أو الثاني، في المجموعة التي تلعب بها، فإنه سوف يتم تصعيد الفريق صاحب المركز الخامس، وذلك كأفضل الثواني، إلى الدور الثالث، ومن خلال النظام المعمول به في تلك التصفيات، فإنه تقرر أن يصعد متصدري المجموعات في الدور الثاني إلى نهائيات كأس آسيا 2023، تمتلك قارة أسيا أربعة مقاعد ونصف في كأس العالم، حيث يوجد في تلك البطولة قطر، وذلك بحكم قيامها بتنظيم تلك البطولة.

ترتيب المجموعات

تم تقسيم دول القارة إلى مجموعات، حيث تم وضع في الاعتبار في عملية التقسيم الفرق الأقل في التصنيف، حيث جاء كالتالي: