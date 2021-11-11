ترتيب مجموعات تصفيات كأس العالم 2022 آسيا.. السعودية تضع قدمًا في النهائيات

تُقام مباريات الجولة الخامسة من المرحلة الثالثة من تصفيات كأس العالم في آسيا، اليوم الخميس، في الطريق لمونديال قطر 2022، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير جدول ترتيب مجموعات تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة آسيا.

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تقام في تصفيات آسيا اليوم ست مباريات هامة وفاصلة في المجموعة الأولى والثانية، تبدأ مباريات اليوم بمواجهة السعودية وأستراليا في سيدني وهي مباراة قمة جدول ترتيب مجموعة السعودية الثانية، وفي نفس المجموعة تلتقي اليابان مع فيتنام، وعمان مع الصين.

ترتيب مجموعات تصفيات كأس العالم 2022 آسيا

ترتيب مجموعة السعودية وعمان في تصفيات كأس العالم يتصدرها المنتخب السعودي، بعد تعادله اليوم خارج أرضه أمام أقوى منافسيه المنتخب الأسترالي بدون أهداف، وهي أول مباريات اليوم، ترتيب مجموعة العراق في تصفيات مونديال قطر، يتصدره المنتخب الإيراني الذي يلتقي مع لبنان بعد قليل.

جدول ترتيب المجموعة الأولى في تصفيات كأس العالم آسيا 2022 الترتيب المنتخب فارق الأهداف النقاط 1 إيران 6 13 2 كوريا 3 11 3 لبنان -1 5 4 الإمارات -2 3 5 العراق -3 3 6 سوريا -3 1