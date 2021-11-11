ترتيب مجموعات تصفيات كأس العالم 2022 آسيا.. السعودية تضع قدمًا في النهائيات

بواسطة محمود عطا الله
ترتيب مجموعات تصفيات كأس العالم 2022 في آسيا ترتيب مجموعات تصفيات كأس العالم 2022 في آسيا

تُقام مباريات الجولة الخامسة من المرحلة الثالثة من تصفيات كأس العالم في آسيا، اليوم الخميس، في الطريق لمونديال قطر 2022، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير جدول ترتيب مجموعات تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة آسيا.
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تقام في تصفيات آسيا اليوم ست مباريات هامة وفاصلة في المجموعة الأولى والثانية، تبدأ مباريات اليوم بمواجهة السعودية وأستراليا في سيدني وهي مباراة قمة جدول ترتيب مجموعة السعودية الثانية، وفي نفس المجموعة تلتقي اليابان مع فيتنام، وعمان مع الصين.

ترتيب مجموعات تصفيات كأس العالم 2022 آسيا

ترتيب مجموعة السعودية وعمان في تصفيات كأس العالم يتصدرها المنتخب السعودي، بعد تعادله اليوم خارج أرضه أمام أقوى منافسيه المنتخب الأسترالي بدون أهداف، وهي أول مباريات اليوم، ترتيب مجموعة العراق في تصفيات مونديال قطر، يتصدره المنتخب الإيراني الذي يلتقي مع لبنان بعد قليل.

جدول ترتيب المجموعة الأولى في تصفيات كأس العالم آسيا 2022
الترتيب المنتخب فارق الأهداف النقاط
1 إيران 6 13
2 كوريا 3 11
3 لبنان -1 5
4 الإمارات -2 3
5 العراق -3 3
6 سوريا -3 1
جدول ترتيب المجموعة الثانية في تصفيات كأس العالم 2022 آسيا
الترتيب المنتخب فارق الأهداف النقاط
1 السعودية 5 13
2 أستراليا 5 10
3 اليابان 1 9
4 عمان 0 6
5 الصين -3 3
6 فيتنام -4 0
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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