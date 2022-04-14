ترتيب مجموعات دوري أبطال آسيا 2022.. ومراكز الهلال والشارقة والقوة الجوية والريان والتعاون

تستضيف المملكة العربية السعودية خمس مجموعات من الدور الأول لبطولة أبطال آسيا لهذا الموسم والتي يحمل لقبها الهلال السعودي، هذا ونُقدم من خلال هذا التقرير متابعة لجدول ترتيب مجموعات دوري أبطال آسيا 2022 بعد كل جولة من الجولات الست لتلك البطولة الهامة التي يتابعها الملايين من جماهير الهلال والشباب والتعاون والفيصلي أبطال السعودية، والقوة الجوية من العراق، والشارقة والجزيرة وشباب الأهلي دبي من الإمارات، والسد والدحيل والريان والغرافة من قطر وكثير من الأندية الآسيوية الأخرى.

ترتيب مجموعات دوري أبطال آسيا 2022

ترتيب مجموعة الهلال في دوري أبطال آسيا وهي المجموعة الأولى يتصدرها الهلال السعودي بعد مرور جولتين، بعدما فاز الزعيم على الشارقة والريان، بعد فوز القوة الجوية العراقي في الجولة الأولى على الجزيرة الإماراتي، تلقى خسارة غير متوقعة في الجولة الثانية من مومباي الهندي، ترتيب مجموعة القوة الجوية في آسيا يتصدرها الشباب السعودي بعد جولتين برصيد ست نقاط، ترتيب مجموعات دوري أبطال آسيا 2022 للمجموعات الثالثة والرابعة والخامسة تتصدرهم أندية الغرافة القطري وسباهان الإيراني وناساف الأوزبكي على التوالي.

تبدأ الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا 2022 يومي الخميس والجمعة 14 و 15 أبريل 2022، حيث ستكون تلك الجولة فرصة هامة لفرق البطولة لتعزيز فرصهم لضمان مكانهم ضمن الأندية المتأهلة لدور الستة عشر.