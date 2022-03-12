ترتيب مجموعات دوري أبطال إفريقيا 2022.. حاليًا قبل جولتين من نهاية دور 16

قبل جولتين من نهاية دور المجموعات، نستعرض جدول ترتيب مجموعات دوري أبطال إفريقيا 2022 ومركز الأهلي والزمالك والمريخ والهلال، وترتيب الرجاء والوداد والترجي والنجم الساحلي وباقي الأندية الستة عشر المشاركة في هذا الدور، هذا وتتواصل المباريات القوية حاليًا خلال الجولة الرابعة الجارية، حيث تتنافس كل الفرق للفوز بمكان في دور الثمانية من البطولة الإفريقية.

ترتيب مجموعات دوري أبطال إفريقيا 2022

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا 2022 تشهد منافسة قوية مع ماميلودي صن داونز والمريخ والهلال السودانيين، حيث يجد الأهلي حامل اللقب وضع صعب حاليًا لوجود منافسة قوية في المجموعة الأولى، مجموعة الوداد والزمالك وهي المجموعة الرابعة، يتصدرها نادي الوداد مع بطل أنجولا، في حين باتت فرص الزمالك صعبة.

المجموعة الرابعة ضمن ترتيب مجموعات دوري أبطال إفريقيا تشهد منافسة تونسية قوية بين الترجي والنجم الرياضي الساحلي ومعهم شباب بلوزداد، المجموعة الثانية، يتصدرها الرجاء البيضاوي المغربي وخلفه امازولو الجنوب إفريقي.