ترتيب مجموعات كأس آسيا لكرة السلة 2022.. بعد نتائج اليوم

بواسطة محمود عطا الله
ترتيب مجموعات كأس آسيا لكرة السلة 2022 ترتيب مجموعات كأس آسيا لكرة السلة 2022

بدأت في إندونيسيا اليوم بطولة كأس أمم آسيا لكرة اليد 2022 والتي تستمر حتى يوم 24 من شهر يوليو الجاري، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير ترتيب مجموعات تلك البطولة، بعد كل جولة من جولات تلك البطولة الهامة، تشارك في البطولة 16 دولة آسيوية منهم خمس دول عربية وهم سوريا والسعودية والبحرين ولبنان والأردن.

ترتيب مجموعات كأس آسيا لكرة السلة 2022 بإندونيسيا

اليوم الأول من البطولة، شهد الجولة الأولى من المجموعتين الأولى والثانية، وكان يوم غير جيد للمنتخبات العربية والتي خسرت ثلاث مباريات، جدول ترتيب مجموعات كأس آسيا لكرة السلة 2022 المجموعة الأولى (مجموعة السعودية والأردن)، شهد تصدر منتخب إندونيسيا بعد الفوز على السعودية بنتيجة 80-54، وجاء منتخب أستراليا في المركز الثاني بعد الفوز على الأردن بنتيجة 78-60.

ترتيب مجموعة البحرين في كأس آسيا 2022 لكرة السلة (المجموعة الثانية) تصدرها منتخب تايبيه بعد الفوز على البحرين بنتيجة 102-84، وجاء منتخب كوريا الجنوبية ثانيًا بعد الفوز على الصين بنتيجة 93-81.

ترتيب مجموعات كأس آسيا لكرة السلة 2022
المنتخب فارق النقاط
المجموعة الأولى
إندونيسيا 26
أستراليا 18
الأردن -18
السعودية -26
المجموعة الثانية
تايبيه 18
كوريا الجنوبية 12
الصين -12
البحرين -18
المجموعة الثالثة
اليابان
كازاخستان
سوريا
إيران
المجموعة الرابعة
لبنان
الفلبين
الهند
نيوزيلندا
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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