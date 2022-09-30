ترتيب مجموعات كأس آسيا لكرة الصالات 2022.. مراكز الكويت والعراق والسعودية

بواسطة محمود عطا الله
ترتيب مجموعات كأس آسيا لكرة الصالات 2022 ترتيب مجموعات كأس آسيا لكرة الصالات 2022

ساعات قليلة وينتهي دور المجموعات من بطولة آسيا للمنتخبات في لعبة كرة القدم للصالات المُقامة حاليًا في دولة الكويت، حيث يُسعدنا أن نُقدم لكم جدول ترتيب مجموعات كأس آسيا لكرة الصالات 2022 وترتيب مجموعة الكويت والعراق وعمان، وترتيب مجموعة السعودية والبحرين ولبنان وباقي المنتخبات المشاركة في البطولة، ينافس على هذا اللقب 16 منتخبًا، قسمت القرعة تلك المنتخبات على أربع مجموعات.

ترتيب مجموعات كأس آسيا لكرة الصالات 2022 بالكويت

بعد جولتين، جدول ترتيب مجموعة الكويت في كأس آسيا لكرة القدم للصالات 2022 وهي المجموعة الأولى، يتصدرها منتخب الكويت برصيد 4 نقاط من فوز وتعادل، يتساوى معه في نفس الرصيد منتخب تايلاند، منتخب العراق يأتي في المركز الثالث وله 3 نقاط، عمان في المركز الأخير بلا رصيد، يذكر أنه يتأهل إلى الدور ربع النهائي بطل ووصيف كل مجموعة.

ترتيب مجموعة السعودية في كأس آسيا للصالات 2022 وهي المجموعة الرابعة القوية، يتصدرها منتخب فيتنام بعد جولتين برصيد 6 نقاط، السعودية في المركز الثاني وله ثلاث نقاط، منتخب كوريا ثالثًا بنفس الرصيد، اليابان بلا رصيد في المركز الرابع، مجموعة البحرين الثانية يتصدرها منتخب أوزبكستان بعد جولتين.

ترتيب مجموعات كأس آسيا للصالات 2022
المجموعة الأولى
المنتخب النقاط
الكويت 4
تايلاند 4
العراق 3
عمان 0
المجموعة الثانية
المنتخب النقاط
أوزبكستان 6
طاجيكستان 3
البحرين 1
تركمنستان 1
المجموعة الثالثة
المنتخب عدد النقاط
إيران 3
إندونيسيا 3
تايبيه 1
لبنان 1
المجموعة الرابعة
المنتخب عدد النقاط
فيتنام 6
السعودية 3
اليابان 3
كوريا الجنوبية 0
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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