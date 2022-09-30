ترتيب مجموعات كأس آسيا لكرة الصالات 2022.. مراكز الكويت والعراق والسعودية

ساعات قليلة وينتهي دور المجموعات من بطولة آسيا للمنتخبات في لعبة كرة القدم للصالات المُقامة حاليًا في دولة الكويت، حيث يُسعدنا أن نُقدم لكم جدول ترتيب مجموعات كأس آسيا لكرة الصالات 2022 وترتيب مجموعة الكويت والعراق وعمان، وترتيب مجموعة السعودية والبحرين ولبنان وباقي المنتخبات المشاركة في البطولة، ينافس على هذا اللقب 16 منتخبًا، قسمت القرعة تلك المنتخبات على أربع مجموعات.

ترتيب مجموعات كأس آسيا لكرة الصالات 2022 بالكويت

بعد جولتين، جدول ترتيب مجموعة الكويت في كأس آسيا لكرة القدم للصالات 2022 وهي المجموعة الأولى، يتصدرها منتخب الكويت برصيد 4 نقاط من فوز وتعادل، يتساوى معه في نفس الرصيد منتخب تايلاند، منتخب العراق يأتي في المركز الثالث وله 3 نقاط، عمان في المركز الأخير بلا رصيد، يذكر أنه يتأهل إلى الدور ربع النهائي بطل ووصيف كل مجموعة.

ترتيب مجموعة السعودية في كأس آسيا للصالات 2022 وهي المجموعة الرابعة القوية، يتصدرها منتخب فيتنام بعد جولتين برصيد 6 نقاط، السعودية في المركز الثاني وله ثلاث نقاط، منتخب كوريا ثالثًا بنفس الرصيد، اليابان بلا رصيد في المركز الرابع، مجموعة البحرين الثانية يتصدرها منتخب أوزبكستان بعد جولتين.